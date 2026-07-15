Σε αυξημένη επιφυλακή η Ροδόπη: απαγορεύσεις σε δάση και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εντάσσει τη Ροδόπη στην κατηγορία κινδύνου 3 για την Πέμπτη 16/7. Απαγορεύεται η πρόσβαση στο δάσος Νυμφαίας και στο δασύλλιο Μέσης — οδηγίες για τους πολίτες και αριθμοί έκτακτης ανάγκης.

Ανακοίνωση και απαγορεύσεις για την Πέμπτη 16 Ιουλίου

Οι αρμόδιες υπηρεσίες στη Ροδόπη τίθενται σε αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς για την Πέμπτη 16 Ιουλίου ο νομός κατατάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 3, που χαρακτηρίζεται ως «υψηλή». Η κατάταξη προέρχεται από τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η συγκεκριμένη βαθμίδα υποδεικνύει ότι είναι πιθανός αυξημένος αριθμός συμβάντων, με ορισμένες εστίες να δημιουργούν δυσκολίες στην αντιμετώπιση, ιδιαίτερα αν παρουσιαστούν ευνοϊκοί για τη φωτιά παράγοντες όπως δυνατοί άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες ή δύσβατη μορφολογία εδάφους.

Ποιες περιοχές έχουν κλείσει — πρακτικές επιπτώσεις

Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης εφαρμόζεται προσωρινή απαγόρευση διάβασης και παραμονής σε συγκεκριμένα δασικά σημεία και άλση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Το δάσος της Νυμφαίας στον Δήμο Κομοτηνής

στον Δήμο Κομοτηνής Το δασύλλιο Μέσης στην παραλιακή ζώνη Μέσης (Δήμος Κομοτηνής)

Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 130 του νόμου 4926/2022, όπως κατοίκοι και εργαζόμενοι που έχουν νόμιμη πρόσβαση για συγκεκριμένες ανάγκες.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία απευθύνει έκκληση σε πολίτες και επισκέπτες να περιορίσουν κάθε δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη. Συγκεκριμένα συνιστάται να αποφεύγεται:

η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων

η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα)

οι υπαίθριες ψησταριές και το κάπνισμα σε δασικές περιοχές

η απόρριψη αναμμένων απορριμμάτων ή τσιγάρων

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που αντιληφθείτε φωτιά

Σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς, πρέπει άμεσα να ενημερωθεί η Πυροσβεστική στο 199 ή ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112. Δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο για να επιταχυνθεί η κινητοποίηση των δυνάμεων.

Τοπικές συνέπειες και προτεραιότητες

Η εφαρμογή των απαγορεύσεων και η αυξημένη ετοιμότητα των υπηρεσιών στοχεύουν στην προστασία κατοικιών, υποδομών και παραγωγικών δραστηριοτήτων στη Ροδόπη. Οι αγρότες, οι ιδιοκτήτες εξοχικών και οι επαγγελματίες σε παραλιακές ζώνες πρέπει να λάβουν υπόψη τις οδηγίες για την αποφυγή κινδύνων και τη διατήρηση ασφαλών προσβάσεων για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Ημερομηνία Κατηγορία κινδύνου Κύριες απαγορεύσεις 16/07 3 (υψηλή) Απαγόρευση κυκλοφορίας & παραμονής σε δάση Νυμφαίας, δασύλλιο Μέσης

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να τηρούν τους κανόνες προφύλαξης. Οποιαδήποτε αλλαγή στην εκτίμηση του κινδύνου ή στις τοπικές απαγορεύσεις θα γνωστοποιηθεί από τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και τις τοπικές αρχές.