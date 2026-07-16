Κατέρρευσε τμήμα του δαπέδου σε ταβέρνα στον Πανδρόσο: τραυματισμοί και προανάκριση

Σοκαριστικό περιστατικό το μεσημέρι του Σαββάτου σε ταβέρνα του οικισμού Πανδρόσου Κομοτηνής: υποχώρησε ξαφνικά τμήμα του ξύλινου δαπέδου, προκλήθηκαν τραυματισμοί και συνελήφθησαν προσωρινά οι ιδιοκτήτες.

Συναγερμός μετά την υποχώρηση δαπέδου σε ταβέρνα της Ροδόπης

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 21/02 στον οικισμό Πανδρόσος της Κομοτηνής, όταν τμήμα του ξύλινου δαπέδου στην κεντρική αίθουσα τοπικής ταβέρνας υποχώρησε ξαφνικά, παρασύροντας τέσσερα τραπέζια μαζί με τους θαμώνες και προκαλώντας τραυματισμούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, αμέσως μετά το περιστατικό συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες του καταστήματος, ηλικίας 35 και 28 ετών, κατηγορούμενοι για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ για το γεγονός διενεργείται προανάκριση.

«Ήμουν εγκλωβισμένη ένα τέταρτο… Ήταν σαν να άνοιξε η γη και να μας κατάπιε»,

Πολλές από τις μαρτυρίες αναφέρουν πως οι θαμώνες ακούσαν έναν παράξενο θόρυβο και αρχικά δεν υποπτεύθηκαν τι συνέβαινε. Μια γυναίκα που βρέθηκε στο σημείο περιέγραψε ότι βρέθηκε στο κενό μαζί με άλλους από την παρέα της και χρειάστηκε περίπου ένα τέταρτο για να απεγκλωβιστεί.

Στο χώρο επικράτησε πανικός, ενώ παρόντες ήταν και οι αρμόδιες αρχές που προχώρησαν σε συλλήψεις και σταθεροποίηση της σκηνής για την ασφάλεια των υπολοίπων επισκεπτών. Οι λόγοι υποχώρησης του δαπέδου παραμένουν προς διερεύνηση και η προανάκριση θα αποσαφηνίσει εάν υπήρξαν εγκαταστάσεις ή κατασκευαστικές ελλείψεις που οδήγησαν στο συμβάν.

Ημερομηνία: 21/02

21/02 Τοποθεσία: οικισμός Πανδρόσος, Κομοτηνή

οικισμός Πανδρόσος, Κομοτηνή Κατηγορίες: πρόκληση απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια

Για τους κατοίκους της περιοχής το περιστατικό εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων σε παλαιότερα καταστήματα εστίασης και την ανάγκη εντατικότερων ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η ταβέρνα θα παραμείνει υπό εξέταση μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση και να διαπιστωθεί αν απαιτούνται διορθωτικά μέτρα ή κυρώσεις.

Στοιχείο Περιγραφή Θερμική/καιρική κατάσταση Δεν αναφέρεται ως αιτία Συλληφθέντες Ιδιοκτήτες, ηλικίες 35 και 28 ετών Διαδικασία Προανάκριση από αστυνομία, προφορική εντολή εισαγγελέα για ελευθέρωση

Οι τοπικές αρχές καλούνται να ενημερώσουν τους πολίτες για τα αποτελέσματα της έρευνας. Εν τω μεταξύ, οι πελάτες και οι επιχειρηματίες εστίασης στη Ροδόπη θα πρέπει να επιδείξουν αυξημένη προσοχή στην κατάσταση των υποδομών των καταστημάτων και στην τήρηση των κανόνων ασφάλειας, ιδίως σε παλαιότερα κτίρια όπου ενδέχεται να υπάρχουν φθορές στα φέροντα στοιχεία.