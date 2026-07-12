Κομοτηνή: Η ράμπα μιας βραδιάς και η πραγματικότητα της προσβασιμότητας

Η μουσική βραδιά στο Ηρώο Κομοτηνής ανέδειξε την αντίφαση μεταξύ των τιμητικών συμβολισμών και της απτών ελλείψεων πρόσβασης για ΑμεΑ, καθώς η προσωρινή ράμπα απομακρύνθηκε μετά το τέλος της εκδήλωσης.

Προσωρινή ράμπα, μόνιμοι αποκλεισμοί

Η πρόσφατη εκδήλωση στο Κεντρικό Ηρώο της Κομοτηνής, με τη συναυλία του γυναικείου συνόλου Fortissimo και τις βραβεύσεις τοπικών συλλόγων, παρουσιάστηκε από την Αντιδημαρχία Τουρισμού ως μήνυμα συμπερίληψης. Ωστόσο, η τοποθέτηση μιας ξύλινης ράμπας μόνο για τη διάρκεια της βραδιάς και η άμεση απομάκρυνσή της μετά το τέλος της εκδήλωσης ανέδειξαν την πρακτική διάσταση ενός προβλήματος που αντιμετωπίζουν πολλοί συμπολίτες με κινητικά προβλήματα όλο τον χρόνο.

«σχεδιασμένη για να καλωσορίσει κάθε πολίτη»

Η αντίφαση μεταξύ δηλώσεων και καθημερινότητας έγινε εμφανής: η «προσβασιμότητα» περιορίστηκε στην παρουσία φωτογραφικών πλάνων και επισήμων τελετών. Τις υπόλοιπες μέρες, το Ηρώο κινδυνεύει να παραμένει απροσπέλαστο ή δύσκολα προσβάσιμο για ανθρώπους με προβλήματα κινητικότητας.

Πέρα από την υποδομή, την εικόνα πλήγωσε και το καλλιτεχνικό μέρος της βραδιάς· η απουσία ηχολήπτη και η χρήση προηχογραφημένου υλικού οδήγησαν σε εντυπώσεις «ψηφιακού» πολιτισμού που συνοδεύει μια εικονική συμπερίληψη.

Τι σημαίνει αυτό για την πόλη

Πρακτικός αποκλεισμός: Όταν οι μόνες υποδομές προσβασιμότητας είναι προσωρινές, οι ΑμεΑ εξαρτώνται από εκδηλώσεις για να επισκεφτούν δημόσιους χώρους.

Όταν οι μόνες υποδομές προσβασιμότητας είναι προσωρινές, οι ΑμεΑ εξαρτώνται από εκδηλώσεις για να επισκεφτούν δημόσιους χώρους. Δημόσιο κόστος-όφελος: Οι επενδύσεις σε μόνιμες ράμπες και σχετική σήμανση έχουν μόνιμο όφελος για την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό.

Οι επενδύσεις σε μόνιμες ράμπες και σχετική σήμανση έχουν μόνιμο όφελος για την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό. Εμπιστοσύνη στους φορείς: Η επαναλαμβανόμενη πρακτική «μιας βραδιάς» υποσκάπτει την αξιοπιστία της διοίκησης σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Στοιχείο Κατάσταση Υποδομή προσβασιμότητας στο Ηρώο Προσωρινή ράμπα μόνο για την εκδήλωση Καλλιτεχνικό υλικό Χρήση προηχογραφημένου ήχου, απουσία ηχολήπτη Τιμητικές απονομές Παρουσία τοπικών συλλόγων και βραβεύσεις

Για τους κατοίκους της Κομοτηνής η υπόθεση δεν είναι μόνο θεσμική αλλά και καθημερινή: οι γονείς, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία χρειάζονται σταθερές λύσεις πρόσβασης σε μνημεία και δημόσιους χώρους, όχι προσωρινές ράμπες όταν υπάρχουν κάμερες και τιμητικές πλακέτες.

Πρακτικές προτάσεις που έχουν άμεσο κόστος αλλά και μόνιμο όφελος περιλαμβάνουν:

Μόνιμη τοποθέτηση προσβάσιμων ράμπων και ράμπων με επαρκή αντοχή στις εισόδους μνημείων.

Σήμανση και διευθέτηση πεζοδρομίων ώστε να μην εμποδίζονται οι προσβάσιμοι διάδρομοι από τραπεζοκαθίσματα.

Σωστή τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων (ηχολήπτης) και έλεγχος γνησιότητας της ζωντανής παρουσίας των συγκροτημάτων.

Η συζήτηση που προκάλεσε η βραδιά επιβάλλει να μετατραπεί σε συνεχή δέσμευση των τοπικών αρχών: η προσβασιμότητα ως καθημερινό δικαίωμα και όχι ως επικοινωνιακό εργαλείο.