Κομοτηνή: Προκλητικές δηλώσεις Σεντόπ και επισκέψεις σε ψευδομουφτείες προκαλούν ανησυχία

Η επίσκεψη του Μουσταφά Σεντόπ στις 13 Ιουλίου και οι δηλώσεις του, καθώς και οι συναντήσεις με εκπροσώπους των λεγόμενων ψευδομουφτειών σε Ξάνθη και Κομοτηνή, εγείρουν έντονες αντιδράσεις για προσπάθεια οριοθέτησης παράλληλων δομών στη Δυτική Θράκη.

Επίσκεψη και δηλώσεις που αναζωπυρώνουν εντάσεις

Στις 13 Ιουλίου 2026 ο Μουσταφά Σεντόπ, μέλος του Ανώτατου Συμβουλευτικού Συμβουλίου της Τουρκικής Προεδρίας και πρόεδρος της 29ης περιόδου της TBMM, επισκέφθηκε τη Θράκη και πραγματοποίησε επαφές σε δομές που το ελληνικό κράτος χαρακτηρίζει παράνομες. Η περιοδεία περιελάμβανε στάσεις στην Ξάνθη και στην Κομοτηνή, όπου συναντήθηκε με πρόσωπα που παρουσιάζονται ως επικεφαλής των εν λόγω δομών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Σεντόπ προέβαλε δηλώσεις που ερμηνεύονται ως αμφισβήτηση της ελληνικής έννομης τάξης στη Δυτική Θράκη και επαίνους προς τους τοπικούς ηγέτες των παραπάνω σχημάτων. Η επίσκεψη περιέλαβε συνάντηση στην ψευδομουφτεία Ξάνθης με τον Μουσταφά Τράμπα και παρουσία του βουλευτή Ξάνθης Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και του Οζάν Αχμέτογλου.

Τι είπε ο Σεντόπ και πώς αναμεταδόθηκε

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μουσταφά Σεντόπ περιέγραψε τη δομή στην Ξάνθη ως «ακούραστο εκπρόσωπο του αγώνα για το δίκαιο και την ταυτότητα στη Δυτική Θράκη και θεματοφύλακα των εθνικών και πνευματικών μας αξιών» και εξήρε την «στάση, την επιμονή και την υπομονή» των τοπικών ηγετών.

«Ο δεσμός μας με τη γεωγραφία της καρδιάς μας είναι σήμερα τόσο ισχυρός όσο ήταν και χθες και θα γίνει ακόμη ισχυρότερος αύριο»

Τα λόγια αυτά, όπως αναφέρεται, προκάλεσαν έντονες επικρίσεις από ελληνικές πηγές που μιλούν για συντονισμένη προπαγάνδα και προσπάθεια δημιουργίας «παράλληλης δομής εξουσίας» στη Θράκη.

Η επίσκεψη έγινε στις 13/7/2026 και περιλάμβανε Ξάνθη και Κομοτηνή.

και περιλάμβανε Ξάνθη και Κομοτηνή. Στις επαφές εμφανίζονται τα ονόματα Μουσταφά Τράμπα , Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Οζάν Αχμέτογλου .

, και . Οι ελληνικές αναφορές χρησιμοποιούν τον όρο «ψευδομουφτεία» για αυτές τις δομές.

Η αναφορά σε τέτοιου είδους δηλώσεις και επαφές έχει άμεση σημασία για την τοπική κοινότητα της Κομοτηνής, όπου οι εντάσεις γύρω από θέματα μειονοτικής εκπροσώπησης και εθνικής κυριαρχίας είναι ευαίσθητες. Πέρα από τη ρητορική, η παρουσία υψηλόβαθμου Τούρκου αξιωματούχου στην περιοχή και οι δημόσιες αναφορές του μπορούν να εντείνουν το κλίμα ανησυχίας και να επιβαρύνουν τις σχέσεις μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων και της κεντρικής διοίκησης.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Για τους κατοίκους της Κομοτηνής, τα γεγονότα απαιτούν προσοχή στις τοπικές αντιδράσεις και στην ενημέρωση από επίσημες αρχές. Οποιαδήποτε αλλαγή στις ισορροπίες εκπροσώπησης ή στη λειτουργία τοπικών δομών θα έχει πρακτικές συνέπειες στο επίπεδο κοινωνικών σχέσεων και διοίκησης. Αναμένεται να δοθούν διευκρινίσεις από τις ελληνικές αρχές για τις συναντήσεις και τις δηλώσεις, ενώ η τοπική κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις με ενδιαφέρον και ανησυχία.