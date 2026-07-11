Κομοτηνή: Ξεκίνησε το πρόγραμμα «Έξυπνες Γέφυρες» για 62 υποδομές στην ΑΜΘ

Παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Τσανακλή το έργο του ΤΕΕ με χρηματοδότηση από το «Ελλάδα 2.0» για συνεχή ψηφιακή παρακολούθηση 62 γεφυρών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ψηφιακή επίβλεψη για κρίσιμες υποδομές κοντά στην Κομοτηνή

Στην Κομοτηνή παρουσιάστηκε επίσημα το έργο «Έξυπνες Γέφυρες», μια πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η οποία χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Στόχος της παρουσίασης, που έγινε στο Μέγαρο Τσανακλή, ήταν η ενημέρωση για την είσοδο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης υποδομών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη, 62 οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες της Περιφέρειας θα ενταχθούν στο νέο δίκτυο παρακολούθησης. Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων, ώστε να προλαμβάνονται σοβαρές βλάβες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια και τη μεταφορική ροή γύρω από την Κομοτηνή.

«Συνολικά 62 οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες της Περιφέρειας εντάσσονται στο νέο σύστημα παρακολούθησης.» — Χρ. Τοψίδης

Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και η ψηφιακή πλατφόρμα SBN (Smart Bridges Network), μέσω της οποίας οι αρμόδιοι φορείς θα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη δομική κατάσταση των γεφυρών. Παρόντες ήταν επίσης ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης και ο Δήμαρχος Κομοτηνής, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της πρωτοβουλίας για την ασφάλεια και τη διαχείριση των υποδομών στην περιοχή.

Εφαρμογή σε 62 γέφυρες στην Περιφέρεια ΑΜΘ.

γέφυρες στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Συνεργασία: ΤΕΕ , Υπουργείο Υποδομών , αναδόχοι τεχνολογίας.

, , αναδόχοι τεχνολογίας. Χρηματοδότηση από το «Ελλάδα 2.0».

Η παρουσίαση περιλάμβανε επίδειξη των λειτουργιών της πλατφόρμας από στελέχη της αναδόχου εταιρείας OSMOS HELLAS A.E., με έμφαση στην απομακρυσμένη επιτήρηση και στην αξιοποίηση δεδομένων για προληπτικές παρεμβάσεις. Η Περιφέρεια έχει επίσης προχωρήσει σε προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την απογραφή και τον έλεγχο του συνόλου των γεφυρών, εξασφαλίζοντας επιστημονική τεκμηρίωση.

Τεχνολογία Σκοπός Αισθητήρες / IoT Συνεχής καταγραφή δομικών δεδομένων Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) Ανάλυση δεδομένων και πρόβλεψη αστοχιών Ψηφιακά Δίδυμα Προσομοίωση κατάστασης σε πραγματικό χρόνο

Για την τοπική κοινωνία της Κομοτηνής και τους επαγγελματίες των μεταφορών, το πρόγραμμα σημαίνει δύο πρακτικά οφέλη: πρώτον, καλύτερη ενημέρωση για την κατάσταση των γεφυρών και, δεύτερον, μεγαλύτερη δυνατότητα προγραμματισμένης συντήρησης με στόχο τη μείωση έκτακτων κυκλοφοριακών προβλημάτων. Η ψηφιοποίηση της παρακολούθησης μπορεί επίσης να διευκολύνει την προτεραιοποίηση παρεμβάσεων όπου υπάρχει άμεση ανάγκη.

Στο επόμενο διάστημα αναμένονται λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης των συστημάτων στις συγκεκριμένες γεφυρώσεις και για τον τρόπο που θα έχουν πρόσβαση οι τοπικές αρχές στην πλατφόρμα SBN. Η συνεργασία με το ΕΜΠ δείχνει την πρόθεση να στηθεί ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο, ώστε οι αποφάσεις συντήρησης και αναβαθμίσεων να βασίζονται σε μετρήσιμα δεδομένα και όχι μόνο σε περιοδικές οπτικές επιθεωρήσεις.

Για την Κομοτηνή, όπου οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις είναι κρίσιμες για την κινητικότητα και την τοπική οικονομία, η εφαρμογή του έργου αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της ασφάλειας και στη βελτίωση της αξιοπιστίας των μεταφορών.