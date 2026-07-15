ΑΣΕΠ 6Κ/2026: δύο μόνιμες θέσεις για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΑΜΘ στη Ροδόπη

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη 6Κ/2026 για 315 θέσεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού. Η κατανομή περιλαμβάνει δύο θέσεις για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΑΜΘ με έδρα τη Ροδόπη — ΠΕ Ιατρών/Ψυχιατρικής και ΤΕ Νοσηλευτικής. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκινά 21/7 και λήγει 5/8/2026.

Προκήρυξη 6Κ/2026: τι προβλέπεται για τη Ροδόπη

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η προκήρυξη 6Κ/2026 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 315 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε δημόσιους φορείς και ΝΠΔΔ. Στην κατανομή περιλαμβάνονται 114 θέσεις Α’ κατηγορίας (ΠΕ) και 201 θέσεις Β’ κατηγορίας (ΤΕ).

Για τη δομή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ που εδρεύει στη Ροδόπη προβλέπονται συνολικά δύο θέσεις, συγκεκριμένα:

ΠΕ Ιατρών, ειδικότητα Ψυχιατρικής — μία θέση

θέση ΤΕ Νοσηλευτικής — μία θέση

"ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ"

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα γενικά και τα απαιτούμενα ειδικά προσόντα καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο Κεφάλαιο Δ' της προκήρυξης.

Χρονοδιάγραμμα και χρήσιμες λεπτομέρειες

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ανοίγει την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, ώρα 08:00 και κλείνει την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής στο ΑΣΕΠ.

Σύνολο θέσεων ΠΕ (Α') ΤΕ (Β') 315 114 201

Η προκήρυξη καλύπτει κλάδους και ειδικότητες όπως ΠΕ Ιατρών (διαφόρων ειδικοτήτων), ΠΕ Βιοχημικών, ΠΕ Νοσηλευτικής, καθώς και ΤΕ Μαιευτικής και ΤΕ Νοσηλευτικής μεταξύ άλλων. Η αναλυτική προκήρυξη και οι όροι υποβολής είναι διαθέσιμοι στην επίσημη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά στοιχεία

Η ενίσχυση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΑΜΘ με μόνιμο προσωπικό στη Ροδόπη έχει άμεση σημασία για την ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και φροντίδας που παρέχονται στην περιοχή. Η πρόσληψη ειδικοτήτων, όπως ψυχίατρος και νοσηλευτής/τρια, μπορεί να βελτιώσει τη σταθερότητα του προσωπικού και τη συνέχεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Για τους υποψήφιους ισχύουν τα γενικά κριτήρια συμμετοχής που ορίζονται στην προκήρυξη (προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες). Το εμπρόθεσμο της αίτησης εξαρτάται αποκλειστικά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο σύστημα του ΑΣΕΠ.

Καθώς πρόκειται για διαδικασία με συγκεκριμένα τυπικά βήματα, οι ενδιαφερόμενοι από τη Ροδόπη και την ευρύτερη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνιστάται να μελετήσουν προσεκτικά το Κεφάλαιο Δ' της προκήρυξης για τα δικαιολογητικά και να οργανώσουν εγκαίρως την ηλεκτρονική υποβολή τους εντός της προθεσμίας.