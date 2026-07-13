Επέκταση του «Κάθετου Διαδρόμου»: Ελλάδα διευρύνει το ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος στη ΝΑ Ευρώπη

Συνάντηση ΥΠΕΝ με Βουλγαρία και διαχειριστές συστημάτων σηματοδοτεί έναρξη τεχνικών εργασιών και κοινή πρωτοβουλία για policy paper προς την ΕΕ.

Στρατηγική διεύρυνση του ενεργειακού δικτύου στη γειτονιά της Ροδόπης

Από πρόσφατη συνάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, με την βουλγάρα ομόλογό του, Iva Petrova, και εκπροσώπους των τοπικών Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς, ξεκίνησε μία νέα φάση στην προσπάθεια να εδραιωθεί ένας πυκνός, περιφερειακός ενεργειακός διάδρομος στη ΝΑ Ευρώπη. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην επέκταση του σχεδίου προς τις γειτονικές χώρες της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας και παραπέμπει σε κοινή παρέμβαση προς τα όργανα της ΕΕ για τα επόμενα βήματα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη επιτάχυνσης των τεχνικών εργασιών και της άρσης των γραφειοκρατικών και χωροτεχνικών εμποδίων, ώστε το δίκτυο να λειτουργήσει ως αξιόπιστος φορέας ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή. Η πρωτοβουλία περιγράφεται ως περιφερειακή και αυτοπροωθούμενη, με στόχο οι χώρες να αποκτήσουν συντονισμένη «φωνή» κατά την προσέγγιση της Κομισιόν για χρηματοδότηση και τεχνική στήριξη.

«Η ενεργειακή ασφάλεια ταυτίζεται σήμερα με την οικονομική και την εθνική ασφάλεια»

Η παραπάνω διατύπωση αποδόθηκε από την κ. Petrova στη συνάντηση και χρησιμοποιήθηκε για να υπογραμμίσει την επείγουσα ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, ιδιαίτερα καθώς τα κράτη της περιοχής προχωρούν στη σταδιακή αποδέσμευση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Για τη Ροδόπη και τις γύρω περιοχές, οι εξελίξεις αυτές έχουν πρακτικές συνέπειες: βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου ηλεκτροδότησης, πιθανή προσέλκυση επενδύσεων σε υποδομές, και ενίσχυση του διασυνοριακού εμπορίου ενέργειας. Η προοπτική αύξησης του ρόλου της Ελλάδας ως κόμβου μπορεί να επιφέρει νέες θέσεις εργασίας στην κατασκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων, καθώς και ευκαιρίες για τοπικούς προμηθευτές υπηρεσιών και έργων.

Κοινοπραξία έργου: Συνεργασία Ελλάδας, Βουλγαρίας, Β. Μακεδονίας και Σερβίας.

Συνεργασία Ελλάδας, Βουλγαρίας, Β. Μακεδονίας και Σερβίας. Επόμενο βήμα: Σύνταξη και κατάθεση policy paper προς το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ.

Σύνταξη και κατάθεση policy paper προς το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ. Προβλεπόμενο όφελος: Ταχύτερη χρηματοδότηση και υλοποίηση κρίσιμων υποδομών.

Αν και δεν ανακοινώθηκαν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ή λεπτομέρειες χρηματοδότησης στη σχετική ενημέρωση, ο συντονισμός με τους Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς υποδηλώνει ότι η τεχνική προετοιμασία για την επέκταση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Η κατάθεση του κοινού εγγράφου πολιτικής στην ΕΕ θα αναδείξει τα σημεία συμφωνίας και τα αιτήματα για απλοποίηση διαδικασιών και εξασφάλιση πόρων.

Σε τοπικό επίπεδο, τα βασικά σημεία που απαιτούν παρακολούθηση από τις τοπικές αρχές και τους πολίτες είναι τα εξής:

Θέμα Επιπτώσεις για τη Ροδόπη Υποδομές Ενδεχόμενες επενδύσεις και βελτιώσεις στο δίκτυο μεταφοράς. Απασχόληση Εργασίες κατασκευής και συντήρησης με τοπικό εργατικό δυναμικό. Ασφάλεια Ενέργειας Μείωση κινδύνων διακοπών και μεγαλύτερη εναλλακτικότητα προμηθειών.

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όπου η διαφοροποίηση πηγών ενέργειας αποτελεί στρατηγικό στόχο. Η εξέλιξη αυτή παρακολουθείται στενά από τους φορείς της περιοχής, οι οποίοι καλούνται να συνεργαστούν για να μεταφράσουν τις πολιτικές αποφάσεις σε ορατά αποτελέσματα για τους κατοίκους.

Πηγή της ενημέρωσης: Γραφείο Τύπου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επιμέλεια αρχικού δελτίου: Nikos Arvanitis.