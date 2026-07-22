Τραυματισμός μαυρόγυπα μετά από πρόσκρουση σε ανεμογεννήτρια στη Ροδόπη

Μαυρόγυπας βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος σε αιολικό πάρκο της Ροδόπης και μεταφέρθηκε σε σταθμό περίθαλψης της ΑΝΙΜΑ. Το πουλί φέρει πομπό του ΟΦΥΠΕΚΑ και, παρά τη σταθεροποίηση, δεν θα επανέλθει σε ελεύθερη πτήση.

Σοβαρός τραυματισμός είδους σε κρίσιμη πληθυσμιακά περιοχή

Ένας ενήλικος μαυρόγυπας (Aegypius monachus) βρέθηκε σήμερα το πρωί στη Ροδόπη με βαριά τραύματα μετά από πρόσκρουση σε ανεμογεννήτρια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου ΑΝΙΜΑ. Το περιστατικό καταγράφηκε σε αιολικό πάρκο της περιοχής και το πουλί περισυνελέγη από προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ και του πάρκου.

Κατά τη μεταφορά, το ζώο έφερε πομπό του ΟΦΥΠΕΚΑ και παραδόθηκε σε ομάδα της ΑΝΙΜΑ που το υποδέχτηκε στον Σταθμό περίθαλψης στην Καλλιθέα. Εκεί το είδαν ο κτηνίατρος του συλλόγου Γρηγόρης Μαρκάκης και φοιτητές κτηνιατρικής που πραγματοποιούν πρακτική στην ΑΝΙΜΑ.

«Το πουλί σταθεροποιήθηκε και, παρά τη μεγάλη απώλεια αίματος, δείχνει σημάδια βελτίωσης. Αν όλα πάνε καλά, τις επόμενες μέρες πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, αλλά φυσικά δεν θα μπορέσει να πετάξει ξανά ελεύθερο».

Η ΑΝΙΜΑ ευχαρίστησε την αεροπορική εταιρεία που συντόνισε τη μεταφορά μέχρι το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», απ' όπου το παρέλαβε μέλος του προσωπικού της. Στο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι η Ελλάδα φιλοξενεί τον τελευταίο πληθυσμό του είδους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με σημαντικές συγκεντρώσεις στη Ροδόπη και το Δάσος της Δαδιάς.

Τα στοιχεία που συνοδεύουν την ανακοίνωση υπενθυμίζουν την ευαισθησία της περιοχής: έως τα τέλη του 2025 ο καταγεγραμμένος πληθυσμός έφτασε τα 47 ζευγάρια στην Ελλάδα, ενώ παγκοσμίως το είδος εκτιμάται σε περίπου 16–22 χιλιάδες ενήλικα άτομα. Επιπλέον, αναφέρεται ότι στην Περιφέρεια Έβρου και Ροδόπης λειτουργούν 276 ανεμογεννήτριες, πολλές από τις οποίες είναι εγκατεστημένες σε κρίσιμους βιότοπους για απειλούμενα είδη.

Τοπικές επιπτώσεις και ζητήματα διαχείρισης

Για τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές η νέα αυτή περίπτωση αναδεικνύει δύο διαστάσεις: την ανάγκη καλύτερης παρακολούθησης ειδών υψηλής προτεραιότητας και την ανάγκη αποτελεσματικών μέτρων μείωσης των συγκρούσεων πτηνών με υποδομές παραγωγής ενέργειας.

Άμεση πρακτική σημασία: αυξημένη εγρήγορση σε αιολικά πάρκα της περιοχής.

Επιπτώσεις στη διατήρηση: κάθε απώλεια ενήλικου ατόμου επηρεάζει μικρούς και ευάλωτους πληθυσμούς.

Διαχειριστικά μέτρα: αποτίμηση των συστημάτων ασφάλειας και βελτίωση της εποπτείας σε κρίσιμους βιότοπους.

Η ΑΝΙΜΑ αναφέρει ότι το πουλί πιθανόν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και δεν θα μπορέσει να επιστρέψει σε ελεύθερη πτήση. Το συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην προστασία ειδών που φιλοξενούνται στον νομό Ροδόπης.

Στοιχείο Ανάγκη/Σημείωση Πληθυσμός στη χώρα 47 ζευγάρια (τέλη 2025) Παγκόσμιο μέγεθος 16–22 χιλιάδες ενήλικα άτομα Ανεμογεννήτριες σε Έβρο & Ροδόπη 276 μονάδες (σύμφωνα με τοπικές εκθέσεις)

Το περιστατικό παρακολουθείται από αρμόδιους φορείς και οργανώσεις. Ο αντίκτυπός του στην τοπική κοινότητα και στη διαχείριση των αιολικών εγκαταστάσεων θα εξαρτηθεί από τα συμπεράσματα των ελέγχων και από τυχόν πρόσθετα μέτρα πρόληψης που θα εφαρμοστούν.