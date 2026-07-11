Ερώτηση στη Βουλή για τη διαφορετική αντιμετώπιση πυροσβεστών και αστυνομικών στη Ροδόπη

Κοινοβουλευτική παρέμβαση του Ιλχάν Αχμέτ μετά τη δημοσίευση ΦΕΚ που εντάσσει τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Ροδόπης στις παραμεθόριες: ζητείται διευκρίνιση για το εάν η ίδια μεταχείριση θα επεκταθεί και στο αστυνομικό προσωπικό.

Κοινοβουλευτική ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ιλχάν Αχμέτ, μετά τη δημοσίευση, την 2 Ιουλίου 2026, της απόφασης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος στο ΦΕΚ που εντάσσει τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στις εγγύτερες περιοχές της ηπειρωτικής μεθορίου και καθιστά τους υπηρετούντες δικαιούχους του επιδόματος παραμεθορίου κατά το άρθρο 24 του Ν. 5246/2025.

Αιτήματα και σημεία τριβής

Στην ερώτησή του ο κ. Αχμέτ επισημαίνει ότι, παρά την ενσωμάτωση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος στο καθεστώς που προβλέπει το άρθρο 24, το αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των δικαιούχων του επιδόματος. Ο βουλευτής χαρακτηρίζει την κατάσταση ως διαφορετική μεταχείριση υπηρεσιών που λειτουργούν στην ίδια παραμεθόριο ζώνη και ζητεί διευκρινίσεις από τους συναρμόδιους υπουργούς.

Στην κοινοβουλευτική παρέμβαση ζητούνται απαντήσεις προκειμένου να ξεκαθαριστεί εάν η υπό έκδοση Κοινή Υπουργική Απόφαση θα περιλάβει το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού της Π.Ε. Ροδόπης στους δικαιούχους, λαμβάνοντας υπόψη τον παραμεθόριο χαρακτήρα της περιοχής.

Χρονολογία αναφοράς: 2 Ιουλίου 2026 (δημοσίευση ΦΕΚ για Πυροσβεστικό Σώμα).

2 Ιουλίου 2026 (δημοσίευση ΦΕΚ για Πυροσβεστικό Σώμα). Νομικό πλαίσιο: άρθρο 24 του Ν. 5246/2025.

άρθρο 24 του Ν. 5246/2025. Αιτούντες απάντηση: Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το σημείο της διαφωνίας: τομέας ευθύνης ή χιλιόμετρα;

Ο βουλευτής θέτει, επίσης, το ζήτημα της προσφορότερης μεθόδου προσδιορισμού των δικαιούχων: προτείνει να εξεταστεί ως κριτήριο ο τομέας επιχειρησιακής ευθύνης των υπηρεσιών (δηλαδή εάν η δικαιοδοσία κάθε υπηρεσίας περιλαμβάνει τμήμα της συνοριακής γραμμής με τη Βουλγαρία) αντί της αποκλειστικής χρήσης του κριτηρίου της χιλιομετρικής απόστασης της έδρας από τα σύνορα.

Στην προηγούμενη απάντηση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, που επικαλείται ο βουλευτής, σημειωνόταν ότι έως τις 2 Ιουλίου 2026 δεν εκκρεμούσε νομοθετική ρύθμιση για επέκταση της χορήγησης του επιδόματος και ότι τα ζητήματα οικονομικής φύσης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας εντάσσονται στην κυβερνητική μισθολογική πολιτική.

Τοπικές επιπτώσεις

Η υπόθεση έχει άμεση σημασία για το προσωπικό ασφαλείας στην περιοχή, καθώς επηρεάζει τη μισθολογική και υπηρεσιακή τους μεταχείριση σε μια παραμεθόριο ζώνη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η διαφοροποίηση μεταξύ πυροσβεστών και αστυνομικών, αν παραμείνει, μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις μεταξύ υπηρεσιών και σε αιτήματα για ισότιμη μεταχείριση από τα τοπικά στελέχη.

Για τους κατοίκους της Ροδόπης και τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες ασφαλείας, κρίσιμα ερωτήματα είναι:

ποια υπηρεσία θα κριθεί δικαιούχος τελικά από την ΚΥΑ, πότε θα εκδοθεί αυτή και με ποιο αντικειμενικό κριτήριο θα προσδιορίζεται η ένταξη στην παράμεθο ζώνη.

Υπηρεσία Κατάσταση σύμφωνα με ΦΕΚ/Απόφαση Πυροσβεστικές υπηρεσίες Π.Ε. Ροδόπης Εντάσσονται στις εγγύτερες περιοχές της ηπειρωτικής μεθορίου Αστυνομικό προσωπικό Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης Δεν έχει συμπεριληφθεί μέχρι τη δημοσίευση του ΦΕΚ

Η επόμενη κοινοβουλευτική κίνηση και οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργείων θα καθορίσουν το τελικό πλαίσιο εφαρμογής. Ειδικότερα, αναμένονται διευκρινίσεις για το εάν η νέα ΚΥΑ θα επεκτείνει το καθεστώς που θεσπίστηκε για τους πυροσβέστες και στους αστυνομικούς της Ροδόπης, καθώς και ποια ακριβώς κριτήρια θα υιοθετηθούν για τη χαρακτηριστική «παραμεθορίου» ζώνη.

Πολυδώρος Γεωργιάδης, Ανταποκριτής Ροδόπης, Show Time CY.