Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην Εργάνη της Ροδόπης

Η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην τοπική κοινότητα Εργάνης τέθηκε υπό έλεγχο μετά από γρήγορη παρέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων και συνδρομή εναέριων μέσων. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.

Τα γεγονότα και η άμεση επέμβαση

Φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε την Πέμπτη το απόγευμα σε περιοχή κοντά στην τοπική κοινότητα Εργάνης, στον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών. Η άμεση κινητοποίηση των Αρχών οδήγησε στον γρήγορο περιορισμό και στον έλεγχο του μετώπου, χωρίς μέχρι στιγμής να αναφερθούν ζημιές σε σπίτια ή τραυματισμοί.

Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά:

24 πυροσβέστες

7 πυροσβεστικά οχήματα

μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ

3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για αεροπυρόσβεση

και για αεροπυρόσβεση υδροφόρες του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών που ενίσχυσαν τις επιχειρήσεις

Πόροι Αριθμός Πυροσβέστες 24 Πυροσβεστικά οχήματα 7 Αερομεταφερόμενα μέσα 3 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο

Συντονισμός και τεχνολογία στη μάχη με τις φλόγες

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθούσε την εξέλιξη της πυρκαγιάς με χρήση drone, που παρείχε οπτικές και θερμικές εικόνες. Η συνεχή ροή πληροφορίας από τα εναέρια μέσα και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη φαίνεται ότι συνέβαλε στην ταχύτερη εκτίμηση της κατάστασης και στην ορθολογική διάταξη των δυνάμεων στο πεδίο.

Αντιμετώπιση και έρευνα για τα αίτια

Στο σημείο μετέβη και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Ξάνθης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς. Οι τοπικοί φορείς και η Πυροσβεστική θα αξιολογήσουν τα ευρήματα και θα ενημερώσουν για τυχόν ευθύνες μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.

Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, η γρήγορη κινητοποίηση και ο συνδυασμός επίγειων και εναέριων μέσων αποτελούν θετικό δείγμα ετοιμότητας, ωστόσο παραμένει ανάγκη επαγρύπνησης καθώς οι καιρικές συνθήκες και η ξηρασία αυξάνουν τον κίνδυνο επανεμφάνισης πυρκαγιών.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπίθες σε ανοικτούς χώρους και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική για οποιοδήποτε ύποπτο καπνό ή φλόγα.