Συλλήψεις διακινητών σε Κήπους και Εγνατία: δύο περιστατικά σε Έβρο και Ροδόπη

Δύο αλλοδαποί διακινητές συνελήφθησαν στις 11-12 Ιουλίου 2026 σε Κήπους και Εγνατία από Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών και Ιάσμου, μετά τη μεταφορά συνολικά επτά μη νόμιμων μεταναστών. Κατασχέθηκαν οχήματα και κινητά και οι υποθέσεις προωθήθηκαν στον εισαγγελέα.

Συνελήφθησαν δύο διακινητές σε οδικούς άξονες της Θράκης

Δύο περιστατικά παράνομης προώθησης μεταναστών καταγράφηκαν το περασμένο διήμερο στις οδικές αρτηρίες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 11 Ιουλίου οι αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών εντόπισαν στην Εθνική Οδό Κήπων – Αλεξανδρούπολης όχημα που μετέφερε παράνομα δύο μη νόμιμους μετανάστες και προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού.

Την επόμενη ημέρα, το πρωί της Κυριακής 12 Ιουλίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου σταμάτησαν όχημα στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης και συνέλαβαν δεύτερο διακινητή ο οποίος προωθούσε στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες. Και στις δύο περιπτώσεις κατασχέθηκαν τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων.

«οι ροές και οι μέθοδοι των κυκλωμάτων διακίνησης μέσω των χερσαίων συνόρων παραμένουν ενεργές»

Η Αστυνομία παρέπεμψε τους συλληφθέντες στους αρμόδιους εισαγγελικούς λειτουργούς. Τα στοιχεία των εμπλεκομένων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, καθώς οι υποθέσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο προανακριτικών ενεργειών.

Τα δύο περιστατικά αφορούν χρήση κοινών επιβατικών οχημάτων για τη μεταφορά ατόμων, μέθοδο που επανειλημμένα έχει καταγραφεί στο θρακικό οδικό δίκτυο. Η επιλογή των συγκεκριμένων οδικών αξόνων —η Εθνική οδός Κήπων–Αλεξανδρούπολης και η Εγνατία Οδός— αντικατοπτρίζει την στρατηγική των διακινητών να αξιοποιούν κεντρικά σημεία διέλευσης και σύντομης πρόσβασης στην ενδοχώρα.

Ημερομηνίες: 11 και 12 Ιουλίου 2026

11 και 12 Ιουλίου 2026 Τοποθεσίες: Εθνική Οδός Κήπων–Αλεξανδρούπολης, Εγνατία Οδός Κομοτηνής–Ξάνθης

Εθνική Οδός Κήπων–Αλεξανδρούπολης, Εγνατία Οδός Κομοτηνής–Ξάνθης Αριθμός μεταφερθέντων: συνολικά 7 μη νόμιμοι μετανάστες (2 + 5)

συνολικά 7 μη νόμιμοι μετανάστες (2 + 5) Κατασχέθηκαν: 2 Ι.Χ. και κινητά τηλέφωνα

Το γεγονός έχει άμεση σημασία για τη δημόσια ασφάλεια της Ροδόπης: οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής εντείνουν τους ελέγχους στους κύριους οδικούς άξονες. Οι συστηματικοί έλεγχοι σε σημεία εισόδου και κυκλοφορίας εμποδίζουν την ανεξέλεγκτη προώθηση προσώπων στην ενδοχώρα, αλλά ταυτόχρονα καταδεικνύουν την ανάγκη διατήρησης υψηλής επαγρύπνισης από τις αρχές.

Η επανάληψη τέτοιων περιστατικών ωθεί τις αρχές σε διαρκή συντονισμό μεταξύ των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής, ειδικά σε περιόδους αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Για τους πολίτες της Ροδόπης, πρακτικό συμπέρασμα είναι η τήρηση της προσοχής κατά τη μετακίνηση στους μεγάλους οδικούς άξονες και η ενημέρωση των αρμοδίων αρχών για ύποπτες κινήσεις οχημάτων ή ομάδων ανθρώπων σε απομονωμένα σημεία.

Ημερομηνία Τοποθεσία Αριθμός μεταφερόμενων Αποτέλεσμα 11/7/2026 Κήποι – Αλεξανδρούπολη 2 Σύλληψη, κατάσχεση οχήματος 12/7/2026 Εγνατία Κομοτηνής – Ξάνθης 5 Σύλληψη, κατάσχεση οχήματος

Η συνέχεια των ενεργειών αναμένεται στις εισαγγελικές διατάξεις και στις προανακριτικές διαδικασίες. Η τοπική κοινωνία περιμένει πλέον την ολοκλήρωση των δικαστικών ενεργειών, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις δηλώνουν αποφασισμένες να διατηρήσουν τα μέτρα ελέγχου στους κρίσιμους οδικούς άξονες της Θράκης.