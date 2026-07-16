Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη στη Ροδόπη: ταυτοποιήθηκε ο «εισπράκτορας»

Η Δίωξη Εγκλημάτων Κομοτηνής συνέλαβε τον άνδρα που παρέλαβε χρήματα από θύμα σε χωριό της Ροδόπης, ενώ αναζητείται ο συνεργός που τηλεφώνησε προσποιούμενος τον γιατρό.

Έρευνα και ταυτοποίηση «εισπράκτορα» μετά από απάτη με το πρόσχημα επείγουσας εγχείρησης

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής εξιχνιάστηκε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης που σημειώθηκε το μεσημέρι της 12ης Ιουλίου 2026 σε οικισμό της Ροδόπης. Θύμα ήταν μία ημεδαπή που πείστηκε από άγνωστο συνεργό να παραδώσει χρήματα, πιστεύοντας ότι βοηθά συγγενικό της πρόσωπο που υποτίθεται ότι έπρεπε να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με το θύμα και, χρησιμοποιώντας το κλασικό σενάριο της δήθεν επείγουσας νοσηλείας, απαίτησε άμεση καταβολή χρηματικού ποσού. Η γυναίκα συγκέντρωσε τα χρήματα και τα παρέδωσε σε προκαθορισμένο σημείο σε έναν άνδρα που εμφανίστηκε ως «εισπράκτορας».

Προηγούμενο περιστατικού: τηλεφωνική επικοινωνία με το θύμα

τηλεφωνική επικοινωνία με το θύμα Παράδοση χρημάτων: σε προκαθορισμένο σημείο σε συνεργό

σε προκαθορισμένο σημείο σε συνεργό Δικογραφία: σχηματίστηκε σε βάρος του άνδρα που παρέλαβε τα χρήματα

Οι αστυνομικές αρχές, μετά από εμπεριστατωμένη προανάκριση, ταυτοποίησαν τον άνδρα που φέρεται να είχε τον ρόλο του εισπράκτορα και σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία για απάτη. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και δεύτερος άγνωστος συνεργός, ο οποίος διέπραξε το τηλεφωνικό αδίκημα προσποιούμενος τον γιατρό και μέχρι στιγμής αναζητείται.

«Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τηλεφωνήματα που ζητούν χρήματα για δήθεν έκτακτα περιστατικά και να επικοινωνούν άμεσα με τους συγγενείς τους ή με τις Αρχές πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή.»

Το περιστατικό επιβεβαιώνει ότι οι γνωστές μέθοδοι κοινωνικής μηχανικής εξακολουθούν να αποδίδουν σε δράστες που στοχεύουν στην ταχύτητα και το συναίσθημα των θυμάτων. Για τους κατοίκους της περιοχής αξίζει να σημειωθούν ορισμένα πρακτικά συμπεράσματα:

Πριν από οποιαδήποτε πληρωμή, να επιβεβαιώνεται η κατάσταση του συγγενικού προσώπου με τηλεφώνημα στον ίδιο ή σε αξιόπιστο μέλος της οικογένειας.

Να αποφεύγεται η παράδοση χρημάτων σε αγνώστους ή σε προκαθορισμένα σημεία χωρίς ταυτοποίηση του παραλήπτη.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, να ενημερώνονται άμεσα οι αστυνομικές αρχές.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, που καλεί όποιον κατέχει πληροφορίες σχετικές με τον δεύτερο συνεργό να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η άμεση και τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών παραμένει κρίσιμη για την αποτροπή νέων ανάλογων επιθέσεων.

Ημερομηνία Γεγονός 12/07/2026 Τηλεφωνική απάτη και παράδοση χρημάτων σε οικισμό της Ροδόπης 16/07/2026 Ταυτοποίηση «εισπράκτορα» και σχηματισμός δικογραφίας

Η υπόθεση υπενθυμίζει ότι η εγρήγορση και η επικοινωνία με αξιόπιστες πηγές αποτελούν την καλύτερη άμυνα. Οι πολίτες της Ροδόπης πρέπει να παραμένουν προσεκτικοί απέναντι σε κάθε απρόβλεπτο τηλεφώνημα που ζητά άμεσες οικονομικές ενέργειες.