Κομοτηνή: Παρουσίαση του έργου «Έξυπνες Γέφυρες» για την παρακολούθηση υποδομών

Το ΤΕΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών παρουσιάζει στην Κομοτηνή το έργο «Έξυπνες Γέφυρες», μια πρωτοβουλία που αξιοποιεί IoT, ψηφιακά δίδυμα και τεχνητή νοημοσύνη για τη συστηματική παρακολούθηση οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών, με στόχο την πρόληψη και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.

Παρουσίαση στην Κομοτηνή για την παρακολούθηση των γεφυρών

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Μέγαρο Τσανακλή) στην Κομοτηνή, θα παρουσιαστεί το έργο «Έξυπνες Γέφυρες», που υλοποιείται υπό την ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών για την παρακολούθηση οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών, με σκοπό τη μετάβαση από αντιδραστική σε προληπτική διαχείριση υποδομών. Η εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσίαση βίντεο, επίδειξη της πλατφόρμας και συζήτηση με τους συμμετέχοντες.

Χώρος: Αίθουσα Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Μέγαρο Τσανακλή), 1ος όροφος, Κομοτηνή

Ημερομηνία/Ώρα: Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, 11:30 π.μ.

Ομιλητές: Πρόεδρος ΤΕΕ Θράκης, ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ και ο Δήμαρχος Κομοτηνής

Στην παρουσίαση θα μιλήσουν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ, κ. Πολυζώης Παρασκευόπουλος, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, και ο Δήμαρχος Κομοτηνής, κ. Ιωάννης Γκαράνης.

«Το έργο εισάγει νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση των τεχνικών υποδομών, αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση από στελέχη της OSMOS HELLAS A.E.: την Data Analyst κα. Έλενα Χαριτωνίδου και την Υπεύθυνη Τμήματος Μελετών κα. Σοφία Κουτσονίκα, οι οποίες θα επιδείξουν την πλατφόρμα και τη λειτουργία της.

Τεχνολογία Σκοπός Αισθητήρες Συλλογή πραγματικών δεδομένων για κατάσταση και συμπεριφορά IoT Άμεση μετάδοση μετρήσεων σε πλατφόρμα Τεχνητή νοημοσύνη Ανάλυση τάσεων και πρόβλεψη φθορών Ψηφιακά δίδυμα Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου για δοκιμές και προσομοιώσεις

Για τους κατοίκους της Ροδόπης και ειδικότερα της Κομοτηνής, η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων σημαίνει περισσότερη τεκμηρίωση στις αποφάσεις για συντήρηση και έργα, ταχύτερη ανίχνευση προβλημάτων και πιθανή μείωση του κόστους μακροχρόνια μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων. Η πρόληψη και η συνεχής παρακολούθηση αναμένεται να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια μετακινήσεων και στην αξιοπιστία των συνδέσεων που εξυπηρετούν κατοίκους και επιχειρήσεις.

Η συζήτηση που θα ακολουθήσει επιδιώκει να φέρει σε επαφή τοπικούς φορείς, ειδικούς τεχνικούς και την κοινωνία των πολιτών, ώστε να εξεταστούν εφαρμογές του έργου στην περιοχή και πιθανές προτάσεις για πιλοτικές εγκαταστάσεις σε κρίσιμα σημεία του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της Θράκης.

Η εκδήλωση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», στοιχείο που επιτρέπει την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής στην τοπική διαχείριση υποδομών.