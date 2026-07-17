Συναγερμός στην Εργάνη: ισχυρές δυνάμεις και εναέρια μέσα στην καταπολέμηση της φωτιάς

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην Εργάνη ενεργοποίησε μεγάλο επιχειρησιακό μηχανισμό την Πέμπτη το απόγευμα· επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και παρακολουθείται από drone.

Επιχειρησιακή ανταπόκριση στην Εργάνη Ροδόπης

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα της Εργάνης στη Ροδόπη, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Η ειδοποίηση στο Κέντρο Επιχειρήσεων καταγράφηκε περίπου στις 18:30 και έθεσε σε συναγερμό δυνάμεις από την περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες μονάδες, ενώ η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται με στόχο τον γρήγορο περιορισμό του μετώπου και την αποφυγή εξάπλωσης σε παρακείμενες εκτάσεις και οικισμούς.

Δυνάμεις και μέσα που συμμετέχουν

24 πυροσβέστες

πυροσβέστες 7 πυροσβεστικά οχήματα

πυροσβεστικά οχήματα 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος (7η ΕΜΟΔΕ)

3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για ρίψεις νερού

αεροσκάφη και ελικόπτερο για ρίψεις νερού Υδροφόρες του Δήμου Μαρώνειας–Σαπών για συμπληρωματική υποστήριξη

για συμπληρωματική υποστήριξη Παρακολούθηση της εξέλιξης μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα από το ΕΣΚΕΔΙΚ

με οπτική και θερμική κάμερα από το ΕΣΚΕΔΙΚ Στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ξάνθης για διερεύνηση των αιτίων

Μέσο / Μονάδα Ποσότητα / Παρουσία Πυροσβέστες 24 Πυροσβεστικά οχήματα 7 Εναέρια μέσα 3 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο Ομάδα πεζοπόρου 7η ΕΜΟΔΕ

Η επιχείρηση υποστηρίζεται επίσης από οχήματα του τοπικού δήμου, που λειτουργούν επικουρικά στις δεξαμενές νερού και τη μεταφορά πόρων προς τα σημεία που απαιτούνται.

Παρακολούθηση και διερεύνηση

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση μέσω drone, αξιοποιώντας τόσο οπτικές όσο και θερμικές λήψεις. Η χρήση τέτοιων μέσων επιτρέπει την άμεση αξιολόγηση του μετώπου και την καλύτερη κατανομή δυνάμεων στο πεδίο.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από την Ξάνθη μεταβαίνει στην περιοχή προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της εκδήλωσης της φωτιάς, όπως προβλέπεται σε περιστατικά με ενδεχόμενη ανθρωπογενή εμπλοκή.

Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, η άμεση πληροφορία είναι κρίσιμη: σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασης θα υπάρξουν σχετικές οδηγίες από την Πυροσβεστική και τον Δήμο. Η συνεργασία των τοπικών υπηρεσιών με τις κατά τόπους δυνάμεις της Πυροσβεστικής αποδείχθηκε καθοριστική στην πρώτη φάση απόκρισης.

Η εξέλιξη της επιχείρησης παρακολουθείται από τα τοπικά μέσα και τα κέντρα επιχειρήσεων· οι κάτοικοι καλούνται να τηρούν ενημέρωση από επίσημα κανάλια και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις προς τις περιοχές όπου επιχειρούν οι δυνάμεις.

Σημείωση: Τα στοιχεία και η εικόνα της επιχείρησης προέρχονται από τις αναφορές της Πυροσβεστικής και τις πληροφορίες που δόθηκαν από τις τοπικές αρχές κατά την πρώτη φάση αντιμετώπισης.