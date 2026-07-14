Ανισότητα στα επιδόματα παραμεθορίου: στρατιωτικοί Ροδόπης εκτός, πυροσβέστες εντάχθηκαν

Η Ένωση Στρατιωτικών ΠΕ Ροδόπης ζητεί την άμεση διόρθωση της διαφοράς μετά την ένταξη των πυροσβεστών στο επίδομα των 130 ευρώ, ενώ οι περισσότεροι στρατιωτικοί του νομού παραμένουν εκτός του δικαιωμάτων.

Διαμαρτυρία για άνιση μεταχείριση στις κρατικές παροχές

Στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης για την εφαρμογή των αποζημιώσεων παραμεθορίου στη Ροδόπη βρίσκεται η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (ΕΣΠΕΕ), η οποία κατέθεσε αίτημα προς την ΠΟΕΣ ζητώντας την ένταξη όλων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων του νομού στους δικαιούχους του αντίστοιχου επιδόματος.

Σήμερα, όπως σημειώνει το σχετικό έγγραφο, οι στρατιωτικοί που υπηρετούν στη Ροδόπη δεν λαμβάνουν το ειδικό επίδομα παραμεθορίων περιοχών, με μόνη εξαίρεση τα στελέχη που ανήκουν σε Μονάδες Προκαλύψεως. Αντίθετα, πρόσφατη ρύθμιση σε επίπεδο δημοσίου έχει εντάξει τους πυροσβέστες του νομού στους δικαιούχους, με το ποσό να ορίζεται στα 130 ευρώ μηνιαίως και με αναδρομική καταβολή από την 1η Οκτωβρίου 2025.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι η Ροδόπη έχει χαρακτηριστεί ως παραμεθόρια και προβληματική περιοχή κατηγορίας Α από το 1992, και επισημαίνει ότι το σχετικό επίδομα για δημόσιους υπαλλήλους και προσωπικό ΟΤΑ αφορά τις ίδιες γεωγραφικές περιοχές. Το πρόβλημα έγινε εντονότερο μετά τη δημοσίευση της απόφασης που αφορά τους πυροσβέστες, αφού δημιουργείται κατάσταση όπου εργαζόμενοι που υπηρετούν στην ίδια περιοχή έχουν διαφορετική οικονομική μεταχείριση.

Ποιοι ωφελούνται : οι πυροσβέστες της Ροδόπης, με επίδομα 130 ευρώ/μήνα.

: οι πυροσβέστες της Ροδόπης, με επίδομα 130 ευρώ/μήνα. Ποιοι εξαιρούνται : οι περισσότεροι στρατιωτικοί που υπηρετούν στην περιφερειακή ενότητα, εκτός Μονάδων Προκαλύψεως.

: οι περισσότεροι στρατιωτικοί που υπηρετούν στην περιφερειακή ενότητα, εκτός Μονάδων Προκαλύψεως. Αίτημα: η ΕΣΠΕΕ ζητεί την πλήρη ένταξη όλων των στρατιωτικών του νομού στους δικαιούχους.

Κατά την Ένωση, η υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση του νόμου 4472/2017 είχε ήδη προβλέψει παροχές για στελέχη που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, αλλά αφορούσε ειδικά τον Έβρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αφήνοντας τη Ροδόπη εκτός. Η σημερινή εφαρμογή της παροχής στους πυροσβέστες αλλά όχι στους λοιπούς κρατικούς λειτουργούς που εργάζονται κοντά στη μεθόριο θεωρείται από την Ένωση «αδικαιολόγητη» και άνιση.

Συνέπειες για τοπικό επίπεδο και πρακτικά ζητήματα

Σε τοπικό επίπεδο, η διαφορά αυτή έχει πολλαπλά αποτελέσματα: επηρεάζει το εισόδημα των στρατιωτικών που υπηρετούν στον νομό, ενισχύει την αίσθηση άνισης μεταχείρισης στο προσωπικό ασφαλείας και ενδέχεται να οδηγήσει σε πολιτικές πρωτοβουλίες ή νομικές ενέργειες από τους εκπροσώπους των ενστόλων. Επιπλέον, η αναδρομική καταβολή προς τους πυροσβέστες δημιουργεί πίεση για αντίστοιχες διεκδικήσεις από άλλες κατηγορίες προσωπικού που υπηρετεί στα σύνορα.

Για τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές της Ροδόπης, το ζήτημα έχει και συμβολική διάσταση: αφορά την ισότιμη αντιμετώπιση των εργαζομένων που επιχειρούν και ζουν σε παραμεθόριες συνθήκες και τη γενικότερη πολιτική του κράτους απέναντι σε υπηρεσίες που λειτουργούν σε ευαίσθητες γεωγραφικές ζώνες.

Στοιχείο Κατάσταση Χαρακτηρισμός περιοχής Παραμεθόρια, κατηγορία Α (από 1992) Επίδομα 130 ευρώ/μήνα (πυροσβεστικό προσωπικό, αναδρομικά από 1/10/2025) Εξαιρούμενοι Στρατιωτικοί Ροδόπης (εκτός Μονάδων Προκαλύψεως)

Η ΕΣΠΕΕ Ροδόπης έχει κοινοποιήσει το αίτημά της και στους βουλευτές της περιοχής, ζητώντας την παρέμβαση για την άμεση αποκατάσταση της διαφοράς. Η εξέλιξη παρακολουθείται στενά από το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων στον νομό, αλλά και από φορείς που εκπροσωπούν εργαζόμενους σε υπηρεσίες ασφαλείας και πολιτικής προστασίας.

Για την τοπική κοινωνία, κάθε απόφαση που αφορά χρηματικές παροχές σε υπηρεσίες που επιτελούν ρόλο στα σύνορα έχει πρακτική σημασία: επηρεάζει τον οικονομικό προγραμματισμό των νοικοκυριών, τις υπηρεσιακές επιλογές του προσωπικού και την ευρύτερη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις τοπικές κοινότητες και το κράτος.