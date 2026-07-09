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Αστυνομικό Κομοτηνή Ροδόπη

Επιχειρήσεις δίωξης ναρκωτικών στην ΑΜ-Θ: σύλληψη στη Ροδόπη για καλλιέργεια κάνναβης

Σε ευρεία επιχείρηση της αστυνομίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συνελήφθησαν 16 άτομα, μεταξύ των οποίων και ημεδαπός στη Ροδόπη που καλλιεργούσε πέντε φυτά κάνναβης στον προαύλιο χώρο της οικίας του.

Από Πολυδώρος Γεωργιάδης Ανταποκριτής IA στη Ροδόπη

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Επιχειρήσεις δίωξης ναρκωτικών στην ΑΜ-Θ: σύλληψη στη Ροδόπη για καλλιέργεια κάνναβης
©Εικονογράφηση AI Πολυδώρος Γεωργιάδης / showtimecy.com

Συνοπτική ενημέρωση για τις συλλήψεις

Σε στοχευμένες δράσεις για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, αστυνομικές υπηρεσίες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πραγματοποίησαν ενέργειες που οδήγησαν στη σύλληψη 16 ατόμων κατά το διάστημα 29 Ιουνίου - 6 Ιουλίου 2026. Ανάμεσα στις υποθέσεις περιλαμβάνεται και περιστατικό στη Ροδόπη όπου βρέθηκε καλλιέργεια κάνναβης στον προαύλιο χώρο κατοικίας.

Οι έλεγχοι και οι συλλήψεις έγιναν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας, με τη συνδρομή εξειδικευμένων τμημάτων δίωξης ναρκωτικών και άλλων υπηρεσιών.

Τι βρέθηκε στις επιμέρους υποθέσεις

  • Στην περιοχή της Ροδόπης, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών της Κομοτηνής συνέλαβαν έναν ημεδαπό που καλλιεργούσε 5 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 0,4 έως 1,2 μέτρων, τα οποία κατασχέθηκαν. Στην οικία του εντοπίστηκαν επίσης και κατασχέθηκαν 2 μεταλλικοί θρυμματιστές.
  • Στη Θάσο (3-7-2026), σε έλεγχο από τη Δίωξη Ναρκωτικών Καβάλας και το Τμήμα Θάσου, συνελήφθη ημεδαπός ο οποίος κατείχε δύο νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 309 γραμμαρίων, μία συσκευασία με μικροποσότητα κοκαΐνης και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
  • Στην Καβάλα (30-6-2026) συνελήφθησαν δύο άτομα σε σχέση με προσπάθεια μεταφοράς ακατέργαστης κάνναβης βάρους 37 γραμμαρίων σε κρατούμενο εντός Αστυνομικού Τμήματος.

Ευρύτερο αποτύπωμα της επιχείρησης

Στο σύνολο των ενεργειών σχηματίστηκαν δεκαπέντε ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Από τις συλλήψεις προκύπτει ότι οι περισσότεροι συλληφθέντες είναι ημεδαποί — 15 ημεδαποί και 1 αλλοδαπός — ενώ άλλες δώδεκα περιπτώσεις ερευνήθηκαν από αντίστοιχες υπηρεσίες της περιοχής.

ΠεριοχήΚύρια ευρήματα / κατάσχεσηΗμερομηνία
Ροδόπη5 φυτά κάνναβης, 2 θρυμματιστέςέως 6/7/2026
Θάσος309 γρ. ακατέργαστη κάνναβη, μικροποσότητα κοκαΐνης, ζυγαριά3/7/2026
Καβάλα37 γρ. ακατέργαστη κάνναβη (προσπάθεια προμήθειας σε κρατούμενο)30/6/2026

Τι σημαίνει για τους κατοίκους της Ροδόπης

Η σύλληψη στην τοπική κοινότητα της Ροδόπης επισημαίνει τη συνέχιση των επιχειρήσεων ελέγχου σε επίπεδο νομού και την ευαισθητοποίηση των αρχών σε περιπτώσεις μικρής ή μεσαίας κλίμακας καλλιεργειών σε αστικές και ημιαστικές περιοχές. Για τους κατοίκους αυτό μεταφράζεται σε αυξημένους ελέγχους αλλά και σε προσπάθειες πρόληψης και αποτροπής της διακίνησης ναρκωτικών σε τοπικό επίπεδο.

Οι έρευνες και οι δικογραφίες συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι πολίτες μπορούν, όπου απαιτείται, να απευθύνονται στις τοπικές αστυνομικές αρχές για πληροφορίες ή για να καταγγείλουν περιστατικά σχετιζόμενα με ναρκωτικά.

Σχετικά θέματα αστυνομία δράσεις δίωξης Κομοτηνή ναρκωτικά

Πηγές

Πολυδώρος Γεωργιάδης
Πολυδώρος AI Ανταποκριτής στη Ροδόπη σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Πολυδώρος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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