Άμεση παρέμβαση επιχείρησης καθάρισε σημείο παράνομης απόρριψης στην Πυλαία

Εθελοντές εντόπισαν έγγραφα ανάμεσα σε ογκώδη απόβλητα σε παράδρομο της Ε.Ο. Μουδανιών στην Πυλαία. Μετά την ταυτοποίηση της πηγής, εταιρεία προχώρησε σε πλήρη αποκατάσταση εντός δύο ωρών.

Τα γεγονότα και η τοπική αντίδραση

Σε νέο περιστατικό παράνομης απόρριψης αποβλήτων σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών στην περιοχή της Πυλαίας, εθελοντική ομάδα που δραστηριοποιείται στην καθαριότητα εντόπισε έγγραφα τα οποία οδήγησαν στην ταυτοποίηση της προέλευσης των απορριμμάτων. Η ομάδα πραγματοποιούσε αυτοψία μόλις πέντε ημέρες μετά προηγούμενη απομάκρυνση ογκωδών που είχε γίνει με τη συνδρομή συνεργείου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Τα έγγραφα οδήγησαν τους εθελοντές σε συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία αναγνώρισε ότι τα απόβλητα προέκυψαν από δική της δραστηριότητα. Εντοπίστηκε ότι, κατά τη διαδικασία μεταφοράς, τα υλικά πέρασαν από συνεργάτη της επιχείρησης και στη συνέχεια σε τρίτο πρόσωπο που λειτουργεί ανεπίσημα στη συλλογή και μεταφορά υλικών, με αποτέλεσμα την απόθεση στον συγκεκριμένο χώρο.

«Χωρίς καθυστερήσεις, δόθηκε εντολή για την πλήρη αποκατάσταση του σημείου και μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες όλα τα απόβλητα είχαν απομακρυνθεί»

Η ανταπόκριση της εταιρείας χαρακτηρίζεται άμεση: σύμφωνα με την καταγραφή των εθελοντών, δίχως καθυστέρηση δόθηκε εντολή για αποκατάσταση και μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες ο χώρος είχε καθαριστεί πλήρως. Η κίνηση αυτή έγινε δεκτή θετικά από τους οργανωμένους καθαρισμούς ως παράδειγμα όπου ο διάλογος και η ανάληψη ευθύνης μπορούν να διορθώσουν πρόβλημα.

Σημεία ενδιαφέροντος για κατοίκους της Πυλαίας

Για τους κατοίκους της περιοχής, το συμβάν καταδεικνύει τρεις κρίσιμες πλευρές:

Την ανάγκη ελέγχου και διαφάνειας στις συνεργασίες μεταφοράς αποβλήτων.

Τον ρόλο των εθελοντικών ομάδων στην ανίχνευση περιβαλλοντικών παραβάσεων.

Την αποτελεσματικότητα όταν οι φορείς αναλαμβάνουν άμεσα ευθύνη.

Το παράδειγμα στην Πυλαία δείχνει ότι η συνεργασία μεταξύ τοπικών πολιτών και επιχειρήσεων μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη αποκατάσταση. Ωστόσο, η εμπλοκή ανεπίσημων δραστών στη συλλογή και μεταφορά υλικών εγείρει ερωτήματα για την ανάγκη ενίσχυσης ελέγχων σε όλο το κύκλωμα διαχείρισης αποβλήτων.

Στοιχείο Περιγραφή Τοποθεσία Παράδρομος Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, Πυλαία Εμπλεκόμενοι Εθελοντική ομάδα Cleaningans, τοπική εταιρεία, συνεργάτης μεταφοράς, τρίτο ανεπίσημο πρόσωπο Χρόνος αποκατάστασης Κάτω από δύο ώρες μετά την εντολή

Η τοπική κοινωνία και οι αρμόδιες αρχές έχουν στην διάθεσή τους μια συγκεκριμένη καταγραφή που επιτρέπει να προβούν σε περαιτέρω έρευνα, αν απαιτηθεί. Οι εθελοντές υπογραμμίζουν ότι τέτοια παραδείγματα πρέπει να πολλαπλασιαστούν, όχι να συνηθίσουμε σε αναφορές για παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων στην Πυλαία.