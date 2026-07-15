Προφυλακιστέοι δύο κατηγορούμενοι για τον φονικό εμπρησμό στη Θεσσαλονίκη

Δύο από τους τρεις συλληφθέντες για την επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Ο τρίτος έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο.

Στις φυλακές δύο από τους τρεις εμπλεκόμενους στην επίθεση της 1ης Ιουλίου

Δύο από τους τρεις κατηγορούμενους που συνδέονται με την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας, Βάγιας Νέστορα, και τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.

Στην απολογία τους ο 29χρονος και η 26χρονη, που οι αρχές τους θεωρούν φερόμενους φυσικούς αυτουργούς της επίθεσης με γκαζάκια, αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί συνολικά πέντε κακουργήματα: ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμός και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών υλών. Η απόφαση για την προσωρινή κράτησή τους ελήφθη από κοινού από ανακρίτρια και εισαγγελέα.

«σκευωρία» που «εργαλειοποιείται επικοινωνιακά»

Κατά πληροφορίες, οι δύο που απολογήθηκαν περιέγραψαν ότι οι κατηγορίες αποτελούν για τους ίδιους σκευωρία και πως αυτές «εργαλειοποιούνται επικοινωνιακά». Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται και αφορά επίσης έναν 24χρονο συγκατηγορούμενο, που πήρε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο στην ίδια ανακρίτρια.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί από τις Αρχές, ο 24χρονος φέρεται να παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρησφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Προανακριτικά δήλωσε ότι δεν γνώριζε τους συγκατηγορούμενούς του και ότι είχε δώσει τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου ακινήτου σε γνωστούς του, χωρίς να έχει πληροφόρηση για τη χρήση που θα γινόταν.

Ημερομηνία συμβάντος: 1 Ιουλίου

1 Ιουλίου Θύματα: 1 νεκρή (Βάγια Νέστορα), 4 τραυματίες

1 νεκρή (Βάγια Νέστορα), 4 τραυματίες Κατηγορούμενοι: 29 ετών, 26 ετών (προφυλακιστέοι), 24 ετών (προθεσμία)

Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, καθώς πρόκειται για μια αιφνίδια και βίαιη επίθεση σε κατοικημένη περιοχή με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα. Η εξέλιξη των διαδικασιών ανακριτικής και προανακριτικής έρευνας αναμένεται να ρίξει φως στο πώς οργανώθηκε η επίθεση, ποιος είχε την ευθύνη για την επιλογή του χώρου και ποιοι άλλοι, αν υπάρχουν, εμπλέκονται.

Στοιχείο Πληροφορία Ημέρα επίθεσης 1/7 Θύματα 1 νεκρή, 4 τραυματίες Κατηγορούμενοι 29, 26 (προφυλακιστέοι), 24 (προθεσμία)

Για τους κατοίκους της περιοχής, κρίσιμο ζήτημα παραμένει η ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια των γειτονιών και τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΛ.ΑΣ. ώστε να προληφθούν παρόμοια επεισόδια. Επίσης, αναμένεται ενδιαφέρον για τις δικαστικές κινήσεις των υπερασπίσεων και τυχόν νέα στοιχεία που θα προκύψουν κατά την απολογία του τρίτου κατηγορουμένου.