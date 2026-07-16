Θεσσαλονίκη: Αθώωση 56χρονου για τη φωτιά στα Βασιλικά που προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε αθώο τον 56χρονο που είχε συλληφθεί για την πυρκαγιά στην επαρχιακή οδό Βασιλικών - Περιστερά. Η φωτιά, που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών περίφραξης, προκάλεσε καταστροφές σε ξερά χόρτα και εκτάσεις με υπολείμματα καλλιεργειών, ενώ ενεργοποιήθηκε το 112 και επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής από ξηράς και αέρος.

Συνοπτικά γεγονότα και απόφαση δικαστηρίου

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε αθώο τον 56χρονο που είχε συλληφθεί για την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε την προηγούμενη ημέρα στην επαρχιακή οδό Βασιλικών - Περιστερά, στον δήμο Θέρμης. Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για εμπρησμό από αμέλεια και παραπέμφθηκε με την αυτόφωρη διαδικασία.

Σύμφωνα με την προανάκριση της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής περίφραξης, όταν η κρούση μεταλλικού σφυριού σε σιδηροπάσσαλο δημιούργησε σπινθήρες που άναψαν ξερά χόρτα εντός οικοπέδου. Η πυρκαγιά στη συνέχεια επεκτάθηκε σε εκτάσεις με υπολείμματα καλλιεργειών και προκάλεσε ζημιές σε ελαιόδεντρα.

Επιχειρησιακή ανταπόκριση και ενημέρωση πολιτών

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από ξηράς και αέρος, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ο κατηγορούμενος κατέθεσε ότι δεν αντιλήφθηκε τους σπινθήρες και ότι, αν τους είχε αντιληφθεί, θα είχε διακόψει αμέσως τις εργασίες. Επιπλέον δήλωσε ότι ενημέρωσε άμεσα την Πυροσβεστική και προσπάθησε με λάστιχα και κουβάδες να σβήσει τη φωτιά μέχρι την άφιξή της.

«δεν αντιλήφθηκε τους σπινθήρες, διαφορετικά θα σταματούσε άμεσα τις εργασίες», ανέφερε ο 56χρονος.

Η συμβολή τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων μέσων στην κατάσβεση ήταν καθοριστική ώστε να περιοριστεί η επέκταση της πυρκαγιάς και να μειωθούν οι περαιτέρω ζημιές στις αγροτικές εκτάσεις της περιοχής.

Αιτία: Σπινθήρες από κρούση σφυριού σε σιδηροπάσσαλο κατά εργασίες περίφραξης.

Σπινθήρες από κρούση σφυριού σε σιδηροπάσσαλο κατά εργασίες περίφραξης. Ζημιές: Καμένα ξερά χόρτα, επεκτάσεις σε υπολείμματα καλλιεργειών, ζημιές σε ελαιόδεντρα.

Καμένα ξερά χόρτα, επεκτάσεις σε υπολείμματα καλλιεργειών, ζημιές σε ελαιόδεντρα. Αντίδραση αρχών: Επιχειρήσεις πυροσβεστικής ξηράς και αέρος, ενεργοποίηση 112.

Τοπικές επιπτώσεις και προληπτικά μέτρα

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, το περιστατικό επισημαίνει τον κίνδυνο που ενέχουν οι εργασίες σε ξηρές εκτάσεις ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η καταγραφή ότι η φωτιά ξεκίνησε από εργατικά εργαλεία υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής αυστηρών μέτρων κατά τη διάρκεια τέτοιων εργασιών: διατήρηση υγρασίας στον περιβάλλοντα χώρο, ύπαρξη εξοπλισμού κατάσβεσης επί τόπου και άμεση επικοινωνία με την Πυροσβεστική όταν εντοπιστεί καπνός ή φωτιά.

Η απόφαση του δικαστηρίου κλείνει τη νομική διαδικασία για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο, αλλά το περιστατικό παραμένει σημείο αναφοράς για τη διαχείριση των μικρών εργασιών σε πεδινές και ημιορεινές ζώνες του νομού. Οι τοπικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και οι παραγωγικοί φορείς της περιοχής καλούνται να εντείνουν την ενημέρωση και την πρόληψη ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά παρόμοια συμβάντα.