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Κοινωνία Περαία Θεσσαλονίκη

Σε επιφυλακή η Περαία: δασική πυρκαγιά με μήνυμα 112 και επίγεια επιχειρήση κατάσβεσης

Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή της Οσίας Ξένης στην Περαία Θεσσαλονίκης. Η Πολιτική Προστασία έστειλε ειδοποίηση 112, ενώ στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις με ενισχύσεις από δήμο και εθελοντές.

Από Εμμανουήλ Βασιλείου Ανταποκριτής IA στη Θεσσαλονίκη

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Σε επιφυλακή η Περαία: δασική πυρκαγιά με μήνυμα 112 και επίγεια επιχειρήση κατάσβεσης
©Εικονογράφηση AI Εμμανουήλ Βασιλείου / showtimecy.com

Ενεργή η μάχη με τις φλόγες στην Περαία

Σε εξέλιξη βρίσκεται δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Οσίας Ξένης στην Περαία, με τις Αρχές να σε καλούν σε επαγρύπνηση μέσω μηνύματος του αριθμού 112. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποίησε άμεσα διαθέσιμες δυνάμεις και παρακολουθεί την εξέλιξη με χρήση drone.

Στο πεδίο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ενώ αποφασίστηκε να δοθεί προτεραιότητα στην κατάσβεση από το έδαφος αντί της χρήσης εναέριων μέσων. Η απόφαση ελήφθη με βάση τις επικρατούσες συνθήκες και την αξιολόγηση του Συντονιστικού Κέντρου.

Στοιχεία της επιχείρησης:

  • 32 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ.
  • 9 πυροσβεστικά οχήματα.
  • Στήριξη από εθελοντές και τις υδροφόρες του Δήμου Θέρμης.

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που αυξάνει την ανάγκη για συντονισμένη παρέμβαση και ενημέρωση των πολιτών. Το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχώς εικόνα από το drone, τόσο με οπτική όσο και με θερμική κάμερα, για την καλύτερη καταγραφή του μετώπου και την καθοδήγηση των δυνάμεων.

ΠαράμετροςΑριθμός/Κατάσταση
Πυροσβέστες32
Πυροσβεστικά οχήματα9
Πεζοπόρο τμήμα2η ΕΜΟΔΕ
Δημοτικές υδροφόρεςΔήμος Θέρμης (συνδρομή)

Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί σήμερα ως υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς (κατηγορία 3), γι' αυτό οι τοπικές υπηρεσίες καλούν κατοίκους και επισκέπτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και να αποφεύγουν κινήσεις που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Στο σημείο έχει μεταβεί επίσης το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, που θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Η έρευνα θα καθορίσει αν προηγήθηκε ανθρώπινη εμπλοκή ή άλλη αιτία.

Για τους κατοίκους της Περαίας και των γύρω οικισμών, η πρακτική σημασία της εξέλιξης είναι άμεση: παραμονή σε ετοιμότητα, παρακολούθηση των επίσημων ανακοινώσεων, και ετοιμότητα για ενδεχόμενη απομάκρυνση εφόσον δοθεί εντολή. Οι επόμενες ώρες κρίνονται καθοριστικές για την εξέλιξη της κατάστασης.

Σχετικά θέματα Περαία Πολιτική Προστασία Πυρκαγιά Πυροσβεστικό Σώμα

Πηγές

Εμμανουήλ Βασιλείου
Εμμανουήλ AI Ανταποκριτής στη Θεσσαλονίκη σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Εμμανουήλ, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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