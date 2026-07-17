Κέλυφος νάρκης βρέθηκε στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης — μέτρα και έλεγχοι από το Λιμενικό

Κατά τη διάρκεια εργασιών στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα εντοπίστηκε στο βυθό του λιμανιού κέλυφος νάρκης σε βάθος 31 μέτρων. Η Λιμενική Αρχή ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Εντοπισμός κατά την επιθεώρηση εργασιών στον 6ο προβλήτα

Κατά τον επανέλεγχο του βυθού στο πλαίσιο των εργασιών επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε σήμερα το πρωί κέλυφος νάρκης. Η ανεύρεση σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού σε βάθος 31 μέτρων, όπως ενημέρωσε η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης.

Το γεγονός γνωστοποιήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο και έχουν τεθεί σε λειτουργία οι προβλεπόμενοι διαδικαστικοί μηχανισμοί για την αξιολόγηση και την ασφαλή διαχείριση του ευρήματος.

Άμεσες συνέπειες και διαδικασίες

Η παρουσία πολεμικού υλικού στον πυθμένα δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας για τα συνεργεία, τη ναυσιπλοΐα και τις παράκτιες δραστηριότητες. Σύμφωνα με το αρχικό ενημερωτικό σημείωμα, οι δράσεις αφορούν:

τον εντοπισμό και την τεκμηρίωση του ευρήματος κατά τον επανέλεγχο του βυθού,

την άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων λιμενικών και στρατιωτικών υπηρεσιών για τον επιχειρησιακό χειρισμό,

τον προσωρινό περιορισμό ή τη ρύθμιση προσβάσεων στην περιοχή, εφόσον απαιτηθεί.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα αποφασίσουν για την ασφαλή ανάσυρση ή εξουδετέρωση του κελύφους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα χειρισμού πολεμικού υλικού στη θάλασσα.

Τοπικό πλαίσιο και σημασία για τη λειτουργία του λιμανιού

Ο εντοπισμός συνέβη στο πλαίσιο ελέγχων που συνδέονται με την επέκταση εγκαταστάσεων του λιμένα, έργο με άμεσο αντίκτυπο στην κυκλοφορία εμπορευμάτων και στην τοπική οικονομία. Παρότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για διακοπή ευρύτερων δραστηριοτήτων του λιμανιού, οι επιχειρήσεις και οι ναυτιλιακοί φορείς παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής σημαίνει πρόσθετη εγρήγορση και πιθανές προσωρινές ρυθμίσεις πρόσβασης στη ζώνη των έργων. Η ενημέρωση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο και τις συναρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για την τελική διαχείριση του ευρήματος.

Συμπεράσματα και επόμενα βήματα

Η παρουσία κελύφους νάρκης σε βάθος 31 μέτρων επιβεβαιώνει την ανάγκη για συστηματικούς ελέγχους σε θαλάσσιες περιοχές με παλαιότερη στρατιωτική ή πολεμική δραστηριότητα. Η διαδικασία που ενεργοποιήθηκε από το λιμεναρχείο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση του ευρήματος και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων για ασφαλή διερεύνηση και απόσυρση.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Λιμάνι Θεσσαλονίκης Εργο σχετικό Επέκταση 6ου προβλήτα Βάθος εντοπισμού 31 μέτρα

Η τοπική κοινωνία και οι χρήστες του λιμένα θα ενημερωθούν περαιτέρω από το Λιμεναρχείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες μόλις ολοκληρωθούν οι αρχικές ενέργειες ελέγχου. Συνεχής ενημέρωση από τους επίσημους φορείς κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή συνέχεια των εργασιών και την αποφυγή κινδύνων.