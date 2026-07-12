Καλαμαριά: το Μετρό φέρνει ευκαιρίες για την τοπική αγορά αλλά απαιτεί συμπληρωματικά έργα

Με την έναρξη των δρομολογίων στα τέλη Ιουλίου η Καλαμαριά βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές αλλαγές στην προσβασιμότητα και την επισκεψιμότητα της αγοράς. Το μέτρο ανοίγει ευκαιρίες, αλλά χρειάζονται συμπληρωματικές παρεμβάσεις — διάνοιξη οδού Πόντου και ολοκλήρωση πολυτερματικού στη Μίκρα — για να κατοχυρωθεί το όφελος.

Νέα προσβασιμότητα και διπλή ροή επισκεπτών

Η άφιξη του Μετρό στην Καλαμαριά, με την προγραμματισμένη έναρξη των δρομολογίων στα τέλη Ιουλίου, εισάγει μια νέα πραγματικότητα για τις μετακινήσεις και την τοπική αγορά. Η βασική προσδοκία που εκφράζουν επαγγελματικοί φορείς είναι ότι θα υπάρξει διπλή επισκεψιμότητα: από το κέντρο προς την Καλαμαριά και από τα ανατολικά προάστια προς το κέντρο, με σημαντική αύξηση της καθημερινής ροής πελατών στους εμπορικούς δρόμους.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να κάνει την περιοχή πιο εύκολα προσβάσιμη στο κοινό που σήμερα αποφεύγει τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που συνοψίζει τις τοπικές τοποθετήσεις, υπάρχει η εκτίμηση ότι κάτοικοι του κέντρου θα φτάνουν στην Καλαμαριά σε περίπου 20 λεπτά, βελτιώνοντας την ελκυστικότητα της πόλης για βόλτες και αγορές.

"Η αντίστροφη μέτρηση για μια ιστορική αλλαγή στην πόλη μας φτάνει πλέον στο τέλος της."

Όροι για την πλήρη αξιοποίηση

Οι φορείς της αγοράς επισημαίνουν όμως ότι τα οφέλη δεν είναι αυτόματα πλήρη. Κρίσιμα συμπληρωματικά έργα πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η επένδυση του Μετρό. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η διάνοιξη της οδού Πόντου και η ολοκλήρωση του πολυτερματικού σταθμού της Μίκρας, που περιγράφονται ως αναγκαία βήματα για τον συγκοινωνιακό και λειτουργικό σχεδιασμό της περιοχής.

Αμεση πρόσβαση από το κέντρο σε ~20 λεπτά — ενίσχυση επισκεψιμότητας.

Ανάγκη διάνοιξης οδού Πόντου για ομαλή διασύνδεση με το οδικό δίκτυο.

Ολοκλήρωση πολυτερματικού σταθμού Μίκρας για σύνθετες συνδέσεις.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) έχει ήδη επισημάνει προβλήματα που προέκυψαν από τη λειτουργία της βασικής γραμμής, όπως πιέσεις στα μισθώματα και αλλαγές χρήσεων γης στο κέντρο, και θεωρείται πολύτιμος οδηγός για την αποφυγή αντίστοιχων στρεβλώσεων και στην Καλαμαριά. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις του ΕΕΘ αναφέρονται ρητά ως παράγοντες που μπορούν να προστατεύσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τοπικός αντίκτυπος και επόμενα βήματα

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Καλαμαριάς, η έλευση του Μετρό σημαίνει ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις. Η βελτίωση της προσβασιμότητας μπορεί να αυξήσει την πελατεία, να μειώσει την εξάρτηση από το αυτοκίνητο και να αναζωογονήσει τα εμπορικά σημεία. Παράλληλα, χωρίς προσεκτικό σχεδιασμό, υπάρχει κίνδυνος μεταβολών στην αγορά ενοικίων και στην χρήση ακινήτων, που θα επηρεάσουν την βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων.

Στοιχείο Επίδραση Έναρξη δρομολογίων Αυξημένη προσβασιμότητα Χρόνος πρόσβασης από κέντρο ≈ 20 λεπτά Απαιτούμενα έργα Διάνοιξη οδού Πόντου, πολυτερματικός Μίκρας

Τα επόμενα στάδια για την τοπική διοίκηση, τους φορείς και τους επαγγελματίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν συντονισμένες δράσεις για την αναβάθμιση των υποδομών, μέτρα προστασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σχεδιασμό για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων στην επαγγελματική στέγη. Η Καλαμαριά εισέρχεται σε μια νέα εποχή· το ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη θα είναι δίκαια και βιώσιμα για την τοπική κοινωνία.