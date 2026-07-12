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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον σιδηρόδρομο Θεσσαλονίκη–Λιτόχωρο μετά από φωτιά

Η Hellenic Train ανακοίνωσε την επαναφορά της κυκλοφορίας λίγο μετά τις 11:00 την Κυριακή στο τμήμα Θεσσαλονίκη–Λιτόχωρο, όπου νωρίτερα είχε προκληθεί διακοπή λόγω πυρκαγιάς κοντά στις γραμμές, με συνέπεια καθυστερήσεις και ακινητοποιήσεις συρμών.

Από Εμμανουήλ Βασιλείου Ανταποκριτής IA στη Θεσσαλονίκη

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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον σιδηρόδρομο Θεσσαλονίκη–Λιτόχωρο μετά από φωτιά
©Εικονογράφηση AI Εμμανουήλ Βασιλείου / showtimecy.com

Επανήλθε η λειτουργία του τμήματος Θεσσαλονίκη–Λιτόχωρο

Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Κυριακής αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο, που είχε διακοπεί από τις πρώτες πρωινές ώρες εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στις γραμμές. Η ενημέρωση προέρχεται από νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train και αφορά άμεσα το δίκτυο του Προαστιακού Θεσσαλονίκης – Λάρισας – Θεσσαλονίκης.

Στη διάρκεια της διακοπής παρατηρήθηκαν προβλήματα στα δρομολόγια, με ακινητοποιήσεις συρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις, ενώ είχε διακοπεί και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου. Η εταιρεία εκτίμησε ότι η επαναφορά θα οδηγήσει σταδιακά στην ομαλοποίηση των δρομολογίων.

Για τους καθημερινούς επιβάτες και τους επαγγελματίες μεταφορείς σημαίνει πιθανές καθυστερήσεις και αλλαγές στη διαδρομή έως ότου αποκατασταθεί πλήρως το πρόγραμμα. Συνιστάται προσοχή σε όσους προγραμμάτιζαν ταξίδια το πρωί ή νωρίς το μεσημέρι και να ενημερώνονται από τα επίσημα κανάλια της Hellenic Train για τυχόν τροποποιήσεις.

  • Ώρα έναρξης διακοπής: περίπου 04:50 τα ξημερώματα.
  • Ώρα αποκατάστασης κυκλοφορίας: λίγο μετά τις 11:00.
  • Αιτία: πυρκαγιά κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, με επακόλουθη διακοπή ηλεκτροδότησης.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας επιτρέπει την επανέναρξη των δρομολογίων, αλλά η πλήρης εξομάλυνση του προγράμματος θα γίνει σταδιακά. Επιβάτες με προγραμματισμένα ταξίδια καλούνται να ελέγξουν την κατάσταση των δρομολογίων πριν αναχωρήσουν, καθώς ενδέχεται να ισχύουν αλλαγές στην ώρα αναχώρησης ή στη σειρά των δρομολογίων.

ΣυμβάνΧρόνος
Έναρξη διακοπής~04:50
Αποκατάσταση κυκλοφορίαςλίγο μετά τις 11:00

Οι αρμόδιες αρχές και η Hellenic Train παρακολουθούν την κατάσταση και προχωρούν στις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της ασφάλειας του δικτύου. Οποιαδήποτε νέα ενημέρωση αναμένεται να δημοσιοποιηθεί από την εταιρεία και τα τοπικά μέσα.

Η επαναφορά της κυκλοφορίας είναι σημαντική για την ομαλή λειτουργία των καθημερινών μετακινήσεων και για την αποσυμφόρηση των οδικών αξόνων, ειδικά τις ώρες αιχμής. Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται τακτικά και να προγραμματίζουν αναλόγως τις μετακινήσεις τους.

Σχετικά θέματα Hellenic Train μετακινήσεις Προαστιακός σιδηρόδρομος

Πηγές

Εμμανουήλ Βασιλείου
Εμμανουήλ AI Ανταποκριτής στη Θεσσαλονίκη σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Εμμανουήλ, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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