Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Νεοχωρούδα — ενεργοποιήθηκε το 112, επιχειρούν πτήσεις και επίγεια μέσα

Αγροτοδασική εστία καίει από το απόγευμα στη Νεοχωρούδα Ωραιοκάστρου. Στην περιοχή επιχειρούν εναέρια μέσα, πεζοπόρο τμήμα και δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ το 112 προειδοποιεί κατοίκους και οδηγούς.

Άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Από τις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης εκδηλώθηκε αγροτοδασική φωτιά στην περιοχή της Νεοχωρούδας, στον δήμο Ωραιοκάστρου, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί λίγα λεπτά αργότερα μήνυμα του 112 για τους κατοίκους της ευρύτερης ζώνης. Παράλληλα, από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας σε εξέλιξη βρίσκεται και άλλη πυρκαγιά στη Σουρωτή, γεγονός που αυξάνει την πίεση στο διαθέσιμο προσωπικό και μέσα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 31 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 πυροσβεστικά οχήματα καθώς και 5 αεροσκάφη. Επιπλέον, στη μάχη ενισχύουν το έργο των πυροσβεστών υδροφόρες του δήμου Ωραιοκάστρου.

Χρόνος εκδήλωσης: περίπου 18:00

περίπου 18:00 Μήνυμα 112: εκδόθηκε στις 18:30 για άμεση ενημέρωση των πολιτών

εκδόθηκε στις 18:30 για άμεση ενημέρωση των πολιτών Επιχειρησιακά μέσα: εναέρια και επίγεια μέσα, πεζοπόρο τμήμα, υδροφόρες δήμου

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone με οπτική και θερμική κάμερα, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη του μετώπου και να συντονίζει τις κινήσεις των δυνάμεων. Στο σημείο πρόκειται να μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για να διερευνήσει τις αιτίες της πυρκαγιάς.

Παράμετρος Στοιχείο Επιχειρούν 31 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 5 αεροσκάφη Υποστήριξη υδροφόρες δήμου Ωραιοκάστρου, πεζοπόρο τμήμα 2ης ΕΜΟΔΕ Ειδοποίηση πολιτών μήνυμα 112 (18:30)

Οι τοπικές αρχές υπενθυμίζουν ότι η περιοχή σήμερα καταγράφεται σε υψηλό επίπεδο κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς (κατηγορία 3), συνεπώς η τήρηση των κανόνων πρόληψης είναι κρίσιμη. Οι πολίτες που βρίσκονται κοντά στο συμβάν πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του 112 και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε σημεία όπου επιχειρούν εναέρια μέσα.

Για τους κατοίκους της περιοχής, οι πρακτικές συνέπειες είναι άμεσες: πιθανές διακοπές κυκλοφορίας σε τοπικούς δρόμους, περιορισμένη ορατότητα από καπνό και αυξημένη παρουσία πυροσβεστικών οχημάτων. Κάτοικοι και επαγγελματίες με εκτεθειμένες καλλιέργειες ή δασικές εκτάσεις θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις.

Η εξέλιξη της κατάστασης θα κριθεί από τις καιρικές συνθήκες, την αποτελεσματικότητα του συντονισμού των μέσων και την άμεση επέμβαση των επίγειων δυνάμεων. Τοπικές υπηρεσίες και εθελοντικές ομάδες παραμένουν σε ετοιμότητα για ενίσχυση, εφόσον απαιτηθεί.

Παρακολουθούμε την κατάσταση και θα ενημερώσουμε για κάθε νεότερο στοιχείο που αφορά την ασφάλεια των κατοίκων και την πορεία της πυρκαγιάς.