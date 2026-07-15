Προφυλακιστέος ο τρίτος κατηγορούμενος για τον φονικό εμπρησμό στη Χαριλάου

Το δικαστήριο έκρινε προσωρινά κρατούμενο τον 24χρονο που συνελήφθη από την Αντιτρομοκρατική για τη βομβιστική επίθεση της 1ης Ιουλίου. Με την εισαγγελική απόφαση ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος προφυλακίσεων για την υπόθεση που συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη.

Αποφάσισμα για τον τρίτο κατηγορούμενο

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 24χρονος που συνελήφθη από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την εμπλοκή του στην εμπρηστική επίθεση της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απόφαση του ανακριτή οδηγεί σε πλήρη «κλείσιμο» του πρώτου κύκλου προσωρινών κρατήσεων, καθώς ήδη είχαν προφυλακιστεί ο 29χρονος και η 26χρονη, που θεωρούνται οι φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί.

Ο 24χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου συνοδευόμενος από συνηγόρους και αντιμετωπίζει σοβαρό κατηγορητήριο, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), καθώς και κατηγορίες για έκρηξη και εμπρησμό. Κατά την απολογία του, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή ή γνώση του σχεδιασμού της επίθεσης.

Αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή ή γνώση γύρω από τον σχεδιασμό της τρομοκρατικής επίθεσης.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι είναι ο διαχειριστής του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο και ορμητήριο πριν και μετά την πράξη, ενώ ανέφερε πως είχε παραχωρήσει τα κλειδιά σε τρίτο άτομο από το πανεπιστημιακό του περιβάλλον. Ωστόσο, οι εξηγήσεις του δεν κρίθηκαν επαρκείς από τις δικαστικές αρχές, που διέταξαν τη φυλάκισή του.

Τρόπος ταυτοποίησης και εξέλιξη των ερευνών

Η ταυτοποίηση των δραστών βασίστηκε σε ανάλυση υλικού βιντεοσκοπήσεων από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή της Χαριλάου. Σύμφωνα με ανακοινώσεις, το ζευγάρι των φερόμενων δραστών έκανε κρίσιμο λάθος: λίγο πριν επιστρέψουν στο κρησφύγετο, αφαίρεσαν τις κουκούλες τους, με αποτέλεσμα να καταγραφούν ευκρινώς τα χαρακτηριστικά τους και να προχωρήσει η αναγνώριση.

Την ίδια περίοδο, η οικογένεια του θύματος και η τοπική κοινωνία παρακολουθούν τις εξελίξεις, ενώ η μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, που υπέστη εγκαύματα, έχει λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ημερομηνία του γεγονότος: 1η Ιουλίου

1η Ιουλίου Τοποθεσία: περιοχή Χαριλάου, Θεσσαλονίκη

περιοχή Χαριλάου, Θεσσαλονίκη Κατάσταση κατηγορουμένων: τρεις προφυλακιστέοι (ηλικίες 29, 26, 24)

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, τόσο για την αξία της δημόσιας ασφάλειας όσο και για τις προεκτάσεις που μπορεί να έχει στη φοιτητική κοινότητα και στους τόπους εργασίας των εμπλεκομένων. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τυχόν ευρύτερες συνδέσεις και να διασταυρώσουν αποδεικτικά στοιχεία που διασφαλίζουν την πορεία της δίκης.

Στοιχείο Πληροφορία Θύμα Βάγια Νέστορα (θάνατος) Ηλικίες προφυλακισθέντων 29, 26, 24 ετών Κατηγορίες (του 24χρονου) Ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, έκρηξη, εμπρησμός

Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν προσεκτικοί και να εμπιστευθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των διωκτικών και ανακριτικών αρχών, που θα καθορίσουν τα επόμενα στάδια της υπόθεσης. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με παρουσίαση στοιχείων που οδήγησαν στην ταυτοποίηση και στην προφυλάκιση των εμπλεκομένων.

Ακολουθούν νεότερα καθώς οι ανακριτικές αρχές ολοκληρώνουν τις περαιτέρω ενέργειές τους και τα αποδεικτικά στοιχεία καθίστανται διαθέσιμα στο ανακριτικό υλικό.