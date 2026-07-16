Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Νεοχωρούδα — επιχειρήσεις με εναέρια μέσα και μήνυμα 112

Η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον Γαλλικό ποταμό τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών και δημοτικών δυνάμεων. Πληροφορίες για δεύτερο ταυτόχρονο μέτωπο στη Σουρωτή.

Φωτιά στη Νεοχωρούδα: τι έγινε και ποιες δυνάμεις επιχειρούσαν

Οριοθετήθηκε το βράδυ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στη Νεοχωρούδα του Δήμου Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η εστία βρισκόταν σε περιοχή χαμηλής βλάστησης κοντά στον Γαλλικό ποταμό και το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε περίπου στις 18:00.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις: συνολικά 31 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούσαν 5 αεροσκάφη, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων ενισχύθηκε από υδροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Ενημέρωση πολιτών μέσω 112 στις 18:30 για όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

στις 18:30 για όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Στο πεδίο επιχείρησαν και επίγειες δυνάμεις για την προστασία κατοικημένων σημείων και υποδομών.

Η πυρκαγιά στη Νεοχωρούδα είναι η δεύτερη από τις τρεις που ξέσπασαν την ίδια ημέρα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, νωρίτερα είχε εκδηλωθεί φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης, ενώ παράλληλα καταγράφονταν μέτωπα και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Η ταχεία κινητοποίηση αερομεταφερόμενων μέσων και πεζοπόρων τμημάτων βοήθησε ώστε να αποφευχθούν ευρύτερες επεκτάσεις.

Στοιχείο Αριθμός / Ώρα Πυροσβέστες 31 Πεζοπόρο τμήμα 2η ΕΜΟΔΕ Οχήματα 12 Αεροσκάφη 5 Ενημέρωση 112 18:30

Για τους κατοίκους της περιοχής η βασική πρακτική σημασία είναι η έγκαιρη πληροφόρηση και η τήρηση των οδηγιών από την Πολιτική Προστασία: σε περίπτωση νέας εξέλιξης, πρέπει να ακολουθούνται τα μηνύματα του 112, να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις προς τις πληγείσες ζώνες και να προστατεύονται οι περιουσίες όπου αυτό είναι δυνατό με ασφαλή μέσα.

Η Πυροσβεστική παραμένει σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ οι τοπικές υπηρεσίες και οι δήμοι συνδράμουν με υδροφόρες και συνεργεία καθαρισμού προσβάσεων. Οι έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης της φωτιάς θα συνεχιστούν, στα πλαίσια της προανάκρισης.

Η αποτελεσματική επιχείρηση έδειξε την ανταπόκριση και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά υπενθυμίζει και την ανάγκη προσοχής από πολίτες και επαγγελματίες, ειδικά στις περιόδους υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.