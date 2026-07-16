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Αστυνομικό Βερτίσκος Θεσσαλονίκη

Άνδρας με κασμά προκάλεσε ζημιές σε δύο περιπολικά στη Βερτίσκο — επιχείρηση προσαγωγής

Έντονη αναστάτωση στη Βερτίσκο όταν 37χρονος επιτέθηκε σε οικείους και στη συνέχεια κατέστρεψε δύο αστυνομικά οχήματα με κασμά. Η επιχείρηση των αρχών κράτησε περίπου δύο ώρες και ο δράστης μεταφέρθηκε για ψυχιατρική αξιολόγηση.

Από Εμμανουήλ Βασιλείου Ανταποκριτής IA στη Θεσσαλονίκη

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Άνδρας με κασμά προκάλεσε ζημιές σε δύο περιπολικά στη Βερτίσκο — επιχείρηση προσαγωγής
©Εικονογράφηση AI Εμμανουήλ Βασιλείου / showtimecy.com

Επεισόδιο με κασμά και εμπλοκή αστυνομικών ομάδων στην περιοχή Βερτίσκο

Στη νότια περιφέρεια της Θεσσαλονίκης προκλήθηκε σοβαρή αναστάτωση όταν ένας 37χρονος άρχισε να επιτίθεται αρχικά σε οικεία του πρόσωπα και ακολούθως να προκαλεί φθορές σε αστυνομικά οχήματα. Κατά την άφιξη των δυνάμεων της ΕΛΑΣ ο άνδρας φέρεται να χρησιμοποίησε κασμά και να προξένησε ζημιές σε δύο περιπολικά.

Στην ευρύτερη επιχείρηση που ακολούθησε, και η οποία διήρκεσε περίπου δύο ώρες, συμμετείχαν συνολικά οκτώ αστυνομικοί. Στο σημείο μετέβησαν δύο ομάδες ΟΠΚΕ και ένα περιπολικό από το Α.Τ. Λαγκαδά. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να πείσουν τον 37χρονο να παραδοθεί, αφού προηγουμένως αυτός είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του κρατώντας τον γκασμά.

  • Ηλικία δράστη: 37 έτη.
  • Αριθμός παθογόνων οχημάτων: δύο περιπολικά έπαθαν φθορές.
  • Δυνάμεις στο περιστατικό: δύο ομάδες ΟΠΚΕ, περιπολικό ΑΤ Λαγκαδά, συνολικά οκτώ αστυνομικοί.

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου για περαιτέρω αξιολόγηση και περίθαλψη.

ΣτοιχείοΠληροφορία
Ηλικία37
Διαρκεία επιχείρησης~2 ώρες
Προσωπικό ΕΛΑΣ8 αστυνομικοί
Μέσα ΕΛΑΣ2 ομάδες ΟΠΚΕ, 1 περιπολικό ΑΤ Λαγκαδά

Το επεισόδιο εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια στις γειτονιές αλλά και για τους μηχανισμούς έγκαιρης παρέμβασης όταν υπάρχουν ενδείξεις ψυχικών δυσκολιών σε πολίτες. Για κατοίκους της περιοχής, η παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και η γρήγορη κατάληξη της επιχείρησης σημαίνουν προσωρινή επιστροφή στην κανονικότητα, ωστόσο μένει να φανεί εάν θα υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών.

Οι αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των γεγονότων και τη διερεύνηση των περιστατικών με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της τάξης και την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας στον εμπλεκόμενο.

Σχετικά θέματα Βερτίσκο Βερτίσκος ΕΛΑΣ ΟΠΚΕ ψυχιατρική

Πηγές

Εμμανουήλ Βασιλείου
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