Αγνοείται 69χρονος στον Θερμαϊκό μετά από ανατροπή σκάφους ανοιχτά Επανωμής

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον Θερμαϊκό για τον εντοπισμό 69χρονου, μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του. Η γυναίκα διασώθηκε από ιδιωτικό σκάφος.

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον Θερμαϊκό

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 69χρονου που αγνοείται στην θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του. Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά του Ποταμού της Επανωμής, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Η σύζυγος του αγνοούμενου κατάφερε να επιβιώσει κολυμπώντας και εντοπίστηκε αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Αμέσως ξεκίνησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης.

Στις έρευνες συμμετέχουν μέσα που κινητοποιήθηκαν από το Λιμενικό και άλλους φορείς διάσωσης. Οι δυνάμεις που έχουν επιστρατευθεί στην περιοχή είναι:

1 ελικόπτερο Super Puma

3 πλωτά σκάφη του Λιμενικού

του Λιμενικού 1 σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης

Σύμφωνα με αναφορές του Λιμενικού, στην περιοχή πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 μποφόρ (ΒΑ 4 Bf), στοιχείο που επηρεάζει την εμβέλεια και τις συνθήκες των ερευνών.

Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη και οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από το σημείο της ανατροπής. Οι τοπικές αρχές καλούν τους ναυτιλούς και τους ερασιτέχνες αλιείς που κινούνται στην περιοχή να δείξουν προσοχή και να ενημερώσουν άμεσα το Λιμενικό αν αντιληφθούν οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του αγνοούμενου.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες

Όσοι κινούνται στη θαλάσσια ζώνη του Θερμαϊκού πλησίον Επανωμής να αποφύγουν άσκοπες εξορμήσεις μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Σε περίπτωση εντοπισμού αντικειμένου ή ίχνους στο νερό, να ενημερώσουν αμέσως το Λιμεναρχείο .

. Να τηρούνται οι οδηγίες των αρχών για ασφάλεια στη θάλασσα, ειδικά όταν πνέουν ανέμοι 4 Bf ή περισσότερο.

Η προτεραιότητα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών παραμένει ο εντοπισμός και η διάσωση του αγνοούμενου. Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις μόλις υπάρξουν νεότερα στοιχεία από την επιχείρηση.

Μονάδα Πλήθος Ελικόπτερο Super Puma 1 Πλωτά σκάφη Λιμενικού 3 Σκάφος Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης 1

Πηγή των πληροφοριών είναι οι αναφορές των εμπλεκομένων υπηρεσιών και τα διαθέσιμα τοπικά ρεπορτάζ. Η δημοσίευση θα ενημερωθεί όταν υπάρξουν επιβεβαιωμένα νεότερα.