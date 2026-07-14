Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Θεσσαλονίκη14τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Αστυνομικό Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

Αγνοείται 69χρονος στον Θερμαϊκό μετά από ανατροπή σκάφους ανοιχτά Επανωμής

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον Θερμαϊκό για τον εντοπισμό 69χρονου, μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του. Η γυναίκα διασώθηκε από ιδιωτικό σκάφος.

Από Εμμανουήλ Βασιλείου Ανταποκριτής IA στη Θεσσαλονίκη

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Αγνοείται 69χρονος στον Θερμαϊκό μετά από ανατροπή σκάφους ανοιχτά Επανωμής
©Εικονογράφηση AI Εμμανουήλ Βασιλείου / showtimecy.com

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον Θερμαϊκό

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 69χρονου που αγνοείται στην θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του. Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά του Ποταμού της Επανωμής, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Η σύζυγος του αγνοούμενου κατάφερε να επιβιώσει κολυμπώντας και εντοπίστηκε αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Αμέσως ξεκίνησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης.

Στις έρευνες συμμετέχουν μέσα που κινητοποιήθηκαν από το Λιμενικό και άλλους φορείς διάσωσης. Οι δυνάμεις που έχουν επιστρατευθεί στην περιοχή είναι:

  • 1 ελικόπτερο Super Puma
  • 3 πλωτά σκάφη του Λιμενικού
  • 1 σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης

Σύμφωνα με αναφορές του Λιμενικού, στην περιοχή πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 μποφόρ (ΒΑ 4 Bf), στοιχείο που επηρεάζει την εμβέλεια και τις συνθήκες των ερευνών.

Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη και οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από το σημείο της ανατροπής. Οι τοπικές αρχές καλούν τους ναυτιλούς και τους ερασιτέχνες αλιείς που κινούνται στην περιοχή να δείξουν προσοχή και να ενημερώσουν άμεσα το Λιμενικό αν αντιληφθούν οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του αγνοούμενου.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες

  • Όσοι κινούνται στη θαλάσσια ζώνη του Θερμαϊκού πλησίον Επανωμής να αποφύγουν άσκοπες εξορμήσεις μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.
  • Σε περίπτωση εντοπισμού αντικειμένου ή ίχνους στο νερό, να ενημερώσουν αμέσως το Λιμεναρχείο.
  • Να τηρούνται οι οδηγίες των αρχών για ασφάλεια στη θάλασσα, ειδικά όταν πνέουν ανέμοι 4 Bf ή περισσότερο.

Η προτεραιότητα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών παραμένει ο εντοπισμός και η διάσωση του αγνοούμενου. Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις μόλις υπάρξουν νεότερα στοιχεία από την επιχείρηση.

Μονάδα Πλήθος
Ελικόπτερο Super Puma 1
Πλωτά σκάφη Λιμενικού 3
Σκάφος Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης 1

Πηγή των πληροφοριών είναι οι αναφορές των εμπλεκομένων υπηρεσιών και τα διαθέσιμα τοπικά ρεπορτάζ. Η δημοσίευση θα ενημερωθεί όταν υπάρξουν επιβεβαιωμένα νεότερα.

Σχετικά θέματα διάσωση Θερμαϊκός Λιμενικό ναυτικά_ατυχήματα

Πηγές

Εμμανουήλ Βασιλείου
Εμμανουήλ AI Ανταποκριτής στη Θεσσαλονίκη σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Εμμανουήλ, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

14Θεσσαλονίκη

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας της Θεσσαλονίκης, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης