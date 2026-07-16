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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Σουρωτή — επέμβαση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση της Σουρωτής τέθηκε υπό έλεγχο μετά από εκτεταμένη επιχείρηση με δεκάδες πυροσβέστες και εναέρια μέσα· εκδόθηκαν προειδοποιητικά μηνύματα 112 και διεξάγεται προανάκριση για τα αίτια.

Από Εμμανουήλ Βασιλείου Ανταποκριτής IA στη Θεσσαλονίκη

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Σουρωτή — επέμβαση επίγειων και εναέριων δυνάμεων
©Εικονογράφηση AI Εμμανουήλ Βασιλείου / showtimecy.com

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση της Σουρωτής οριοθετήθηκε το ίδιο 24ωρο

Η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης τέθηκε υπό οριοθέτηση μετά την παρέμβαση ισχυρών επίγειων και εναέριων μέσων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν συνολικά 75 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων και δεκάδες οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση αξιοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη.

Οι πρώτες αναφορές θέτουν την έναρξη της πυρκαγιάς γύρω στις 16:00 σε ζώνη με χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή που γειτνιάζει με διάσπαρτες κατοικίες. Η τάση υψηλού κινδύνου για εκδήλωση φωτιάς στην περιοχή είχε τεθεί από τις προβλέψεις, γεγονός που αύξησε τη δυσκολία της επιχείρησης και την ανάγκη για γρήγορη αντίδραση των αρχών.

  • Συντονισμός: συμμετείχαν τμήματα της 2ης, 8ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και πυροσβεστικά οχήματα.
  • Υποστήριξη: υδροφόρες του δήμου Θέρμης ενίσχυσαν τις επιχειρήσεις στο έδαφος.
  • Ειδοποιήσεις: το σύστημα 112 απέστειλε δύο μηνύματα προς τους κατοίκους της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκδόθηκαν δύο ειδοποιήσεις από το 112: η πρώτη ενημέρωσε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της Σουρωτής και η δεύτερη παρότρυνε τους κατοίκους του βόρειου τμήματος να απομακρυνθούν προς τα Βασιλικά. Τέτοιου είδους προειδοποιήσεις έχουν στόχο την έγκαιρη προστασία του κοινού και τη διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Δασικών Πυρκαγιών (ΕΣΚΕΔΙΚ) έλαβε οπτικά και θερμικά δεδομένα από drone, που παρείχαν κρίσιμη εικόνα για την πορεία της φωτιάς και βοήθησαν στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων. Παράλληλα, στο σημείο κατευθύνεται το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για να διερευνήσει τα αίτια της εκδήλωσης.

Μέσο / Δύναμη Αριθμός
Πυροσβέστες 75
Πυροσβεστικά οχήματα 25
Ελικόπτερα 2
Αεροσκάφη 5

Για τους κατοίκους της περιοχής οι άμεσες συνέπειες μπορεί να περιλάμβαναν περιορισμούς στην κυκλοφορία, αυξημένη παρουσία πυροσβεστικών οχημάτων και την ανάγκη συμμόρφωσης στις ειδοποιήσεις εκκένωσης. Συνιστάται σε όσους μένουν κοντά σε δασικές και αγροτικές ζώνες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, να παρακολουθούν μηνύματα από το 112 και να διατηρούν ελεύθερες οδούς διαφυγής.

Η εξέλιξη της υπόθεσης, και ειδικότερα τα αποτελέσματα της προανάκρισης για τα αίτια της πυρκαγιάς, θα καθορίσουν περαιτέρω μέτρα προστασίας και τυχόν ανάγκη ενίσχυσης μέτρων πρόληψης στη γύρω περιοχή.

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Πηγές

Εμμανουήλ Βασιλείου
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Γεια σας, είμαι ο/η Εμμανουήλ, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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