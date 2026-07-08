Επέκταση του 6ου προβλήτα: πλάνο 200 εκατ., πάνω από 500 μ. λιμενικών έργων και θέσεις εργασίας

Η ανακοίνωση για την υλοποίηση των έργων στον 6ο προβλήτα του ΟΛΘ υπογραμμίζει την προσπάθεια ενίσχυσης της κρουαζιέρας και των εμπορικών δραστηριοτήτων στη Θεσσαλονίκη, με προβλεπόμενα έργα υποδομής και σημαντική επίδραση στην απασχόληση της Βόρειας Ελλάδας.

Στρατηγική επέκταση του λιμανιού και προβλεπόμενες επιπτώσεις

Η επίσκεψη του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στη Θεσσαλονίκη επισφραγίζει την πορεία της υλοποίησης ενός μεγάλου λιμενικού έργου για την πόλη. Η Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.) παρουσίασε το σχέδιο επέκτασης του 6ου προβλήτα, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικά τεχνικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία που αλλάζουν το μέγεθος και τις δυνατότητες του λιμένα.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, στον σχεδιασμό προβλέπονται:

Έργα υποδομής συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ .

συνολικού ύψους . Επέκταση του προβλήτα κατά πάνω από 500 μέτρα , με βυθοκορήσεις και ενίσχυση της δυνατότητας πρόσδεσης μεγαλύτερων πλοίων.

, με βυθοκορήσεις και ενίσχυση της δυνατότητας πρόσδεσης μεγαλύτερων πλοίων. Δημιουργία και διατήρηση περίπου 20.000 θέσεων εργασίας κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας.

«Η συμφωνία που υπεγράφη δίνει τη δυνατότητα να γίνουν έργα υποδομής 200 εκατ. ευρώ, επέκτασης του 6ου Προβλήτα πάνω από 500 μέτρα… ενώ κατά τη φάση κατασκευής του έργου της επέκτασης του Προβλήτα αναμένεται να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν περίπου 20.000 θέσεις εργασίας», δήλωσε ο υπουργός.

Οι τοπικές αρχές και οι φορείς της αγοράς αντιλαμβάνονται το έργο ως πολλαπλασιαστή δραστηριοτήτων για την περιφέρεια. Η επέκταση στοχεύει όχι μόνο στην αύξηση της εμπορικής ικανότητας, αλλά και στην αναβάθμιση της κρουαζιέρας, με άμεσο όφελος για τους κλάδους του τουρισμού, των logistics και των υπηρεσιών.

Αν και τα τεχνικά έργα συνεπάγονται μεγάλα οφέλη, θέτουν παράλληλα συγκεκριμένες τοπικές προκλήσεις: τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε παραλιακές ζώνες, την ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση των υποδομών και το συντονισμό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την αποφυγή καθυστερήσεων. Οι κάτοικοι της πόλης και οι επιχειρήσεις θα παρακολουθούν στενά τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τη διάρκεια των εργων και τα συνοδευτικά μέτρα για τη μείωση των όχλησεων.

Στην ομιλία του στο 7ο «Balkan Forum», ο υπουργός τόνισε ότι η ναυτιλία και τα λιμάνια πρέπει να λειτουργήσουν ως πυλώνες ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, συνδέοντας επενδύσεις με αύξηση εισοδημάτων και δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Η ολοκλήρωση του έργου του 6ου προβλήτα θα δοκιμάσει στην πράξη την ικανότητα συντονισμού και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών για την περιοχή.

Στοιχείο έργου Περιγραφή Προϋπολογισμός 200 εκατ. ευρώ Επέκταση προβλήτα Πάνω από 500 μέτρα Απασχόληση Περίπου 20.000 θέσεις εργασίας (φάση κατασκευής/λειτουργίας)

Για τη Θεσσαλονίκη, το στοίχημα είναι διπλό: να αξιοποιήσει την ευκαιρία για οικονομική αναζωογόνηση και να εξασφαλίσει ότι τα οφέλη θα γίνουν αισθητά στην τοπική αγορά εργασίας και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πόλης. Η επόμενη περίοδος θα δείξει πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά θα προχωρήσουν τα έργα και ποια θα είναι η πραγματική επίπτωση στην καθημερινότητα των πολιτών.