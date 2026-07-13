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Στη Θεσσαλονίκη ο Μπαπτίστ Σανταμαρία — ΠΑΟΚ: προχωρούν και οι επαφές για Τάχα Αλί

Ο 31χρονος Γάλλος μέσος έφτασε στο «Μακεδονία» για τις τελικές συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ και ιατρικές εξετάσεις. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, ενώ τη Δευτέρα προβλέπεται η άφιξη του Τάχα Αλί από τη Μάλμε.

Από Εμμανουήλ Βασιλείου Ανταποκριτής IA στη Θεσσαλονίκη

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Στη Θεσσαλονίκη ο Μπαπτίστ Σανταμαρία — ΠΑΟΚ: προχωρούν και οι επαφές για Τάχα Αλί
©Εικονογράφηση AI Εμμανουήλ Βασιλείου / showtimecy.com

Άφιξη και πρώτες συναντήσεις

Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία προσγειώθηκε νωρίς το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και μετέβη στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, όπου είχε προγραμματισμένη πρώτη επαφή με τον αθλητικό διευθυντή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Λέο Μάτος. Η άφιξή του έχει ως στόχο την ολοκλήρωση των τελικών διαπραγματεύσεων και τις ιατρικές εξετάσεις πριν την υπογραφή συμβολαίου.

Πλαίσιο της μεταγραφής

Ο 31χρονος Γάλλος μέσος προορίζεται, εκτός απροόπτου, να γίνει η δεύτερη μεταγραφή της ομάδας εντός της φετινής περιόδου, μετά τον Βάσκο Αρίτζ Ελουστόντο. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της MARCA, υπάρχει ακόμη εκκρεμότητα με την κατάσταση του στο συμβόλαιό του με τη Βαλένθια, αλλά στην ποδοσφαιρική αγορά θεωρείται θέμα που θα διευθετηθεί σύντομα, επειδή δεν εντάσσεται στα σχέδια του προπονητή της Βαλένθια, Κάρλος Κορμπεράν.

  • Ηλικία Σανταμαρία: 31 έτη.
  • Εκτιμώμενη διάρκεια συμβολαίου: πιθανό σχήμα 1+1 έτος (όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα).
  • Προέλευση: Ισπανικό πρωτάθλημα (Βαλένθια).

Τι αναμένεται τις επόμενες ημέρες

Οι επαφές της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον παίκτη θα συνεχιστούν άμεσα για να ολοκληρωθούν οι ιατρικές εξετάσεις και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου. Παράλληλα, αναμένεται και η άφιξη ενός ακόμη μεταγραφικού στόχου, του Τάχα Αλί, ο οποίος σύμφωνα με τους υπεύθυνους της ομάδας πρόκειται να προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα το βράδυ.

Σημειώσεις για τον Τάχα Αλί

Ο 28χρονος Σουηδοσομαλός εξτρέμ έρχεται από τη Μάλμε, με την ΠΑΕ και την ομάδα της Σουηδίας να έχουν συμφωνήσει στα μεταγραφικά ζητήματα. Ο παίκτης συμμετείχε πρόσφατα στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Σουηδία, έχοντας εμφανιστεί ως αλλαγή στα παιχνίδια με Ολλανδία και Γαλλία.

ΠαίκτηςΗλικίαΠροηγούμενη ομάδαΚατάσταση
Μπαπτίστ Σανταμαρία31ΒαλένθιαΆφιξη στη Θεσσαλονίκη — τελικές διαπραγματεύσεις
Τάχα Αλί28ΜάλμεΑναμενόμενη άφιξη Δευτέρα βράδυ — συμφωνία σε εξέλιξη

Τοπικές επιπτώσεις και αναγνώστες

Η δυναμική της μεταγραφικής αγοράς για τον ΠΑΟΚ παρακολουθείται στενά από τους οπαδούς και την τοπική αγορά: κάθε νέα προσθήκη επηρεάζει το κλίμα εντός και εκτός γηπέδου, τις προσδοκίες για την επόμενη αγωνιστική σεζόν και ενδεχομένως την εμπορική κίνηση στις ημέρες των ανακοινώσεων. Οι κάτοικοι της πόλης και οι φίλοι της ομάδας αναμένεται να ενημερωθούν για τις οριστικές ανακοινώσεις μέσω των επίσημων καναλιών της ΠΑΕ και των ιατρικών δελτίων.

«Πραγματοποιείται απευθείας συνεννόηση για την αποδέσμευσή του από τη Βαλένθια και την υπογραφή με τον ΠΑΟΚ»,

Όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα, το ζήτημα της αποδέσμευσης του Σανταμαρία αποτελεί τυπικό στάδιο που αναμένεται να ξεπεραστεί άμεσα. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, ο παίκτης θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες προπονήσεις και τις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας σύμφωνα με το πρόγραμμα προετοιμασίας.

Παρακολουθώντας τις επίσημες ανακοινώσεις θα υπάρξει πλήρης εικόνα για τη διάρκεια και τους όρους των συμβολαίων, καθώς και για τις ημερομηνίες ενεργής ένταξης των νέων προσθηκών στο ρόστερ.

Σχετικά θέματα μεταγραφές ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο

Πηγές

Εμμανουήλ Βασιλείου
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