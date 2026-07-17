Στην ανακρίτρια οδηγείται ο 25χρονος για την εμπρηστική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα

Ο 25χρονος που συνελήφθη στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης θα απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για τις εμπρηστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου. Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τον εντοπισμό του φυσικού αυτουργού και τη διαλεύκανση του ρόλου των εμπλεκόμενων.

Νέα εξέλιξη στην έρευνα για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα

Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης πρόκειται να οδηγηθεί σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, ο 25χρονος που συνελήφθη χθες και κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της έρευνας για τις εμπρηστικές επιθέσεις τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η προανακρίσια διαδικασία επιταχύνεται μετά την κατάθεση απολογητικού υπομνήματος και τις διευκρινίσεις που έδωσε ο 24χρονος κατηγορούμενος την Τετάρτη 15 Ιουλίου, οι οποίες οδήγησαν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 25χρονου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 24χρονος δηλώνει ότι δεν ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο και είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στην Αστρονομία και την Κβαντική Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αντίθετα, ο 25χρονος φέρεται να έχει συνδέσεις με τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν τις σχέσεις και τις κινήσεις των εμπλεκομένων το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 24χρονος παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος — που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο — στον 25χρονο το βράδυ της 26ης Ιουνίου. Η τελευταία φορά που ο 24χρονος επισκέφθηκε το σπίτι της γιαγιάς του, όπου διέμενε, ήταν επίσης εκείνη η ημέρα. Οι δύο άνδρες, που γνωρίζονταν πολλά χρόνια, φέρονται να συναντήθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε καφέ, όπου και έγινε η παράδοση των κλειδιών με το πρόσχημα να φιλοξενηθεί φίλος του 25χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κλειδιά φέρεται να παραδόθηκαν στη συνέχεια σε έναν 29χρονο.

Μετά τη σύλληψη του 25χρονου πραγματοποιήθηκε έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στο διαμέρισμά του στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Από τον χώρο συλλέχθηκαν στοιχεία που, προς το παρόν, δεν έχουν οδηγήσει σε σαφή συμπεράσματα. Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με στόχο τη συμπλήρωση του παζλ της υπόθεσης και τη διευκρίνιση του βαθμού εμπλοκής κάθε εμπλεκόμενου.

Παράλληλα οι αστυνομικές διευθύνσεις αναζητούν και επιχειρούν την ταυτοποίηση του φυσικού αυτουργού της δολοφονικής επίθεσης, τον οποίο οι Αρχές θεωρούν ότι ενδέχεται να έχει καθοδηγήσει τους κατηγορούμενους. Η έρευνα επικεντρώνεται τόσο στις διαδρομές και στις επαφές των εμπλεκομένων όσο και στην τυχόν ύπαρξη συνεργών ή υποστηρικτών που διευκόλυναν τη δράση.

Κύριο μέλημα των Αρχών : διαλεύκανση του ρόλου κάθε εμπλεκόμενου και ταυτοποίηση του φυσικού αυτουργού.

: διαλεύκανση του ρόλου κάθε εμπλεκόμενου και ταυτοποίηση του φυσικού αυτουργού. Προανακριτικές ενέργειες : κατάθεση υπομνημάτων, έρευνες σε οικίες και συλλογή στοιχείων από την Αντιτρομοκρατική.

: κατάθεση υπομνημάτων, έρευνες σε οικίες και συλλογή στοιχείων από την Αντιτρομοκρατική. Τοπικό αντίκτυπο: ανησυχία στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης και αυξημένη αστυνομική παρουσία σε σημεία της πόλης.

Στοιχεία υπόθεσης σε εικόνα

Ηλικία/Ρόλος Στοιχείο 25 ετών Συνελήφθη και κρατείται — αναμένεται να παρουσιαστεί στην ανακρίτρια 24 ετών Κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα — μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΑΠΘ 29 ετών Φέρεται ότι παρέλαβε τα κλειδιά του διαμερίσματος

Για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί δύο βασικά πράγματα: πρώτον, ότι η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, και δεύτερον, ότι οι Αρχές δίνουν προτεραιότητα στην πλήρη διαλεύκανση των περιστάσεων που οδήγησαν στο θάνατο μίας συμπολίτισσάς τους. Η αυξημένη αστυνομική δραστηριότητα σε κρίσιμα σημεία της πόλης μπορεί να διαρκέσει όσο απαιτείται για τη διασφάλιση στοιχείων και τη συλλογή μαρτυριών.

Οι πολίτες που ενδέχεται να έχουν πληροφορίες για τις κινήσεις ή τις επαφές των εμπλεκομένων καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από την Εισαγγελία και τις διωκτικές Αρχές, ενώ οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες για τη συγκρότηση της δικογραφίας και τη νομική πορεία των κατηγορουμένων.

Show Time CY, Θεσσαλονίκη — πληροφορίες από αστυνομικές πηγές και σχετικές ανακοινώσεις.