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Περιβάλλον Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκη

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε φωτιά σε βαλτώδη έκταση στο Ανατολικό του Δήμου Δέλτα

Η πυροσβεστική έθεσε σε μερικό έλεγχο την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Ανατολικό του Δήμου Δέλτα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ το ανακριτικό τμήμα για εμπρησμούς ερευνά τα αίτια.

Από Εμμανουήλ Βασιλείου Ανταποκριτής IA στη Θεσσαλονίκη

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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε φωτιά σε βαλτώδη έκταση στο Ανατολικό του Δήμου Δέλτα
©Εικονογράφηση AI Εμμανουήλ Βασιλείου / showtimecy.com

Επέμβαση σε βαλτώδη περιοχή με περιορισμένη προσβασιμότητα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής καταγράφηκε το απόγευμα για φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 18:30 σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Ανατολικό του Δήμου Δέλτα. Η φύση του εδάφους, βαλτώδης σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δυσκόλεψε την πρόσβαση των υδροφόρων οχημάτων και την ανάπτυξη των επίγειων δυνάμεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων κινητοποίησε τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, στην περιοχή επιχειρούσαν συνολικά 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πέντε πυροσβεστικά οχήματα. Επιπλέον, πραγματοποιούσε ρίψεις από αέρος ελικόπτερο, για την υποστήριξη των προσπαθειών κατάσβεσης.

  • Χρόνος εκδήλωσης: περίπου 18:30.
  • Τύπος εδάφους: βαλτώδης — δυσκολία πρόσβασης για οχήματα.
  • Δυνάμεις: 21 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα 2ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, ρίψεις από ελικόπτερο.

Η δυσκολία πρόσβασης σε βαλτώδεις εκτάσεις αυξάνει το ρίσκο εξάπλωσης όταν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι ή ξηρή βλάστηση στις παρυφές. Αν και η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, η κατάσταση παραμένει ευάλωτη μέχρι να ολοκληρωθούν οι ελεγχόμενες περιπολίες και η πλήρης κατάσβεση του μετώπου.

Παράμετρος Στοιχείο
Χρόνος εκδήλωσης ≈ 18:30
Πληρώματα 21 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα 2ης ΕΜΟΔΕ
Οχήματα 5 πυροσβεστικά
Εναέρια μέσα 1 ελικόπτερο

Στο σημείο βρίσκεται επίσης το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο αναλαμβάνει να διερευνήσει τα αίτια της έναρξης της πυρκαγιάς. Η παρουσία του ανακριτικού κλιμακίου υποδηλώνει ότι εξετάζεται και η περίπτωση εμπρησμού, έως ότου προκύψουν επιβεβαιωμένα συμπεράσματα.

Για τους κατοίκους της περιοχής η βασική πρακτική συνέπεια είναι η προσοχή σε πιθανές δηλώσεις της Πυροσβεστικής σχετικά με περιορισμούς στην κυκλοφορία ή συστάσεις για αποφυγή εξωτερικών εργασιών που μπορούν να προκαλέσουν σπίθες. Σε τέτοια περιστατικά, η έγκαιρη αναφορά εστιών από πολίτες βοηθά σημαντικά στην άμεση κινητοποίηση.

Η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται από τις υπηρεσίες και θα υπάρξουν νεότερες ενημερώσεις όταν ολοκληρωθεί η πλήρης κατάσβεση και οι πρώτες εκτιμήσεις του ανακριτικού κλιμακίου.

Επιπτώσεις στην τοπική κοινότητα: αυξημένη παρουσία πυροσβεστικών δυνάμεων, πιθανές προσωρινές διακοπές στις μετακινήσεις κοντά στο μέτωπο και ανάγκη επαγρύπνησης σε περίπτωση αναζωπυρώσεων.

Σχετικά θέματα Δήμος Δέλτα Πυρκαγιά Πυροσβεστική

Πηγές

Εμμανουήλ Βασιλείου
Εμμανουήλ AI Ανταποκριτής στη Θεσσαλονίκη σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Εμμανουήλ, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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