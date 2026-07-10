Αμφιβολίες για την παραχώρηση της Βασιλίτσας: προβληματισμός για επενδυτή και χρηματοδότηση

Η συζήτηση στη Βουλή για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης πυροδοτεί ερωτήματα για την επάρκεια του επενδυτή, την πηγή χρηματοδότησης και το δικαίωμα λήψης αποφάσεων από την τοπική κοινωνία των Γρεβενών.

Εντονες επιφυλάξεις για την ιδιωτικοποίηση της Βασιλίτσας

Η απόφαση για την παραχώρηση του χιονοδρομικού κέντρου της Βασιλίτσας σε ιδιώτη βρέθηκε στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής συζήτησης και έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για τη σκοπιμότητα και τη διαδικασία. Κεντρικό ζήτημα που αναδείχθηκε είναι αν μια απόφαση με τόσο άμεσες συνέπειες για την τοπική οικονομία και την καθημερινότητα των κατοίκων πρέπει να λαμβάνεται από το κεντρικό κράτος χωρίς τη συμμετοχή του Δήμου ή της Περιφέρειας.

Κατά την παρέμβαση στη Βουλή, ετέθησαν συγκεκριμένες επιφυλάξεις για την ικανότητα του επενδυτή να υλοποιήσει τις αναγκαίες παρεμβάσεις: αναφέρεται ότι δεν διαθέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια και δεν προσκόμισε business plan, αλλά ένα πολύ σύντομο ενημερωτικό υλικό. Αυτά τα στοιχεία εγείρουν ερωτήματα για τη βιωσιμότητα της συμφωνίας και για το αν η μετατροπή του χιονοδρομικού σε ιδιωτική επιχείρηση θα καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας και ανάπτυξης της Βασιλίτσας.

«ο επενδυτής που θα αναλάβει το χιονοδρομικό δεν έχει τα χρήματα που χρειάζονται για να το αναβαθμίσει και να το λειτουργήσει. Και αντί για business plan που του ζητήθηκε, έφερε ένα δίφυλλο φυλλάδιο, και δεν το κατέθεσε καν στα πρακτικά.»

Από την ίδια συζήτηση προέκυψε και αμφιβολία για τις πηγές χρηματοδότησης: το χιονοδρομικό ως ΝΠΔΔ είχε πριν εξασφαλίσει πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι οποίοι όμως κόπηκαν. Στη θέση τους, όπως αναφέρθηκε, η εταιρεία-επενδυτής προσδοκά χρηματοδότηση μέσω του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και τραπεζικών κεφαλαίων (αναφέρεται συγκεκριμένα η Τράπεζα Πειραιώς).

Τα σημεία που χρειάζονται προσοχή για τους κατοίκους των Γρεβενών είναι πρακτικά και άμεσα: η διασφάλιση της λειτουργίας του χιονοδρομικού τις χειμερινές περιόδους, η διατήρηση θέσεων εργασίας που συνδέονται με το κέντρο και την τοπική οικονομία, καθώς και η επάρκεια υποδομών για να υποδεχθεί επισκέπτες με ασφάλεια. Επίσης, τίθεται ζήτημα διαφάνειας στη διαδικασία παραχώρησης και δημόσιας λογοδοσίας για τους όρους της σύμβασης.

Διαφάνεια: Ανάγκη να γίνουν γνωστοί οι όροι της σύμβασης και το επιχειρηματικό πλάνο του επενδυτή.

Ανάγκη να γίνουν γνωστοί οι όροι της σύμβασης και το επιχειρηματικό πλάνο του επενδυτή. Χρηματοδότηση: Πηγή των κεφαλαίων και επάρκεια τους για αναβαθμίσεις και λειτουργία.

Πηγή των κεφαλαίων και επάρκεια τους για αναβαθμίσεις και λειτουργία. Τοπική συμμετοχή: Ερώτημα γιατί δεν ερωτήθηκαν πρώτα οι φορείς της περιοχής (Δήμος, Περιφέρεια, κάτοικοι).

Η εξέλιξη της υπόθεσης θα καθορίσει άμεσα την τουριστική σεζόν και την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του τουρισμού έχουν συμφέρον να γνωρίζουν εγκαίρως τα σχέδια του νέου φορέα λειτουργίας και τις δεσμεύσεις του για επενδύσεις και προσλήψεις.

Σύντομη αναλυτική παρουσίαση

Θέμα Σημερινή κατάσταση Επενδυτής Ιδιώτης που δεν φαίνεται να διαθέτει επαρκή κεφάλαια Business plan Δεν κατατέθηκε ολοκληρωμένο — αναφέρθηκε «δίφυλλο φυλλάδιο» Πηγές χρηματοδότησης Αναφέρονται Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και Τράπεζα Πειραιώς

Η τοπική κοινωνία των Γρεβενών καλείται να παρακολουθήσει στενά τη διαδικασία κύρωσης της σύμβασης και να ζητήσει σαφείς απαντήσεις για την οικονομική επάρκεια και την τεχνογνωσία του φορέα που θα αναλάβει τη Βασιλίτσα. Η διαφάνεια και ο προγραμματισμός είναι κρίσιμοι για να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες σε μια υποδομή με ιδιαίτερο τοπικό και περιφερειακό ενδιαφέρον.

Show Time CY, Γρεβενά