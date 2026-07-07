Αναθεώρηση έργων στη γέφυρα Μεθώνης: ανοιχτές και οι τρεις λωρίδες στην Εθνική οδό

Μετά από συνεννόηση του βουλευτή Πιερίας Φώντα Μπαραλιάκου με το Υπουργείο Υποδομών, ο σχεδιασμός των εργασιών στη γέφυρα Μεθώνης τροποποιήθηκε ώστε να αποφευχθούν μονοδρομήσεις και καθυστερήσεις. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά και στις τρεις λωρίδες.

Παρέμβαση που απέτρεψε πολύμηνη ταλαιπωρία

Σε στενό συντονισμό με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο βουλευτής Πιερίας Φώντας Μπαραλιάκος πέτυχε την αναθεώρηση του τρόπου εκτέλεσης των έργων στη γέφυρα Μεθώνης, με άμεσο αποτέλεσμα την αποφυγή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Εθνική οδό. Πρόκειται για εξέλιξη με πρακτικό όφελος για οδηγούς, επαγγελματίες και επισκέπτες της Πιερίας, ειδικά τώρα που η θερινή κίνηση κορυφώνεται.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο βουλευτής είχε από μήνες διαδοχικές επαφές με τον Υπουργό Χρίστο Δήμα και τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Δ. Αναγνόπουλο, με αντικείμενο το χρονοδιάγραμμα και την οργάνωση του έργου. Η αρχική πρόβλεψη θα οδηγούσε σε μονοδρομήσεις και έκτακτα μέτρα, κάτι που θα προκαλούσε καθυστερήσεις στον βασικό οδικό άξονα.

«έρχεται»

Με αφετηρία την εκτίμηση ότι η επιβάρυνση της ροής θα εμφανιζόταν εγκαίρως, ζητήθηκε διορθωτική κίνηση πριν δημιουργηθεί πρόβλημα. Κατόπιν της συνεννόησης, ο σχεδιασμός τροποποιήθηκε, ώστε να διατηρηθεί λειτουργική η υποδομή χωρίς περιορισμούς που θα έπλητταν την περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η εικόνα σήμερα στην Εθνική οδό

Στο ύψος της Μεθώνης, από και προς Αθήνα, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά και στις τρεις λωρίδες, χωρίς να καταγράφεται η παραμικρή πρόσθετη αναμονή για τα οχήματα. Το αποτέλεσμα, όπως επισημαίνεται, είναι χειροπιαστό: αποφεύχθηκαν μέτρα που θα επιβάρυναν την καθημερινότητα των κατοίκων και την πρόσβαση των επισκεπτών προς τις παραλιακές ζώνες και τα ορεινά της Πιερίας.

Τμήμα Κατάσταση λωρίδων Έκτακτα μέτρα Εθνική οδός, ύψος Μεθώνης 3 λωρίδες ανοικτές Καμία πρόσθετη ρύθμιση

Γιατί έχει σημασία για την Πιερία

Η οδική σύνδεση της Πιερίας με τα μεγάλα αστικά κέντρα και τους τουριστικούς της προορισμούς εξαρτάται από την απρόσκοπτη λειτουργία της Εθνικής οδού. Τυχόν παρατεταμένες μονοδρομήσεις θα έφερναν:

καθυστερήσεις στις μετακινήσεις κατοίκων και εργαζομένων,

αρνητικό αντίκτυπο σε τουρισμό και τοπικό εμπόριο,

πιθανές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια λόγω συμφόρησης.

Η έγκαιρη προσαρμογή του πλάνου των εργασιών προφυλάσσει την κανονικότητα της κίνησης και διευκολύνει τη ροή των επισκεπτών προς τις ακτές και τους ορεινούς όγκους, όπου η θερινή επισκεψιμότητα είναι αυξημένη. Παράλληλα, εξυπηρετεί τη λειτουργία των επαγγελματικών κλάδων που στηρίζονται σε έγκαιρες παραδόσεις και ευέλικτες μετακινήσεις.

Συντονισμός και πρακτικές οδηγίες προς τους οδηγούς

Η υπόθεση της γέφυρας Μεθώνης αναδεικνύει τη σημασία του θεσμικού συντονισμού όταν ένα έργο εκτελείται πάνω σε κομβικό δίκτυο. Η στενή συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου και η προληπτική στάση των τοπικών φορέων βοήθησαν να μείνουν ανοικτές όλες οι λωρίδες, περιορίζοντας τον κίνδυνο για αναταράξεις στην κυκλοφορία.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται:

να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υποδομών για τυχόν νεότερες τεχνικές εργασίες,

να τηρούν τα όρια ταχύτητας και την απόσταση ασφαλείας ειδικά στα εργοτάξια,

να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους στις ώρες αιχμής.

Το αποτέλεσμα μετρά για τους χρήστες του δρόμου

Όπως υπογραμμίζεται, οι παρεμβάσεις κρίνονται τελικά από το αποτύπωμά τους στην καθημερινότητα. Στην προκειμένη περίπτωση, η διατήρηση πλήρους κύριας ροής στο σημείο της Μεθώνης αποτελεί μετρήσιμο όφελος: αποφεύχθηκαν αναμονές, διασφαλίστηκε ομαλή πρόσβαση και περιορίστηκαν οι δευτερογενείς επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. Η προτεραιότητα παραμένει η ασφαλής ολοκλήρωση των έργων χωρίς να επιβάλλεται βαρύ κόστος χρόνου στους χρήστες του δρόμου.