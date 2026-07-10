Ανατροπή οχήματος στους Μύλους Πελασγίας: απεγκλωβισμός οδηγού και μεταφορά στο Κ.Υ. Στυλίδας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής κοντά στην είσοδο του οικισμού Μύλων: αγροτικό όχημα εξετράπη της πορείας του, ανατράπηκε και βρέθηκε εκτός δρόμου. Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας.

Σοβαρό τροχαίο έξω από την κοινότητα Μύλων

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Ανατολική Φθιώτιδα, κοντά στην είσοδο της κοινότητας Μύλων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγροτικό όχημα με δύο επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του, ανατράπηκε και κατέληξε εκτός οδοστρώματος, πάνω σε δέντρο.

Η συνοδηγός κατάφερε να εξέλθει από το όχημα και ειδοποίησε τις υπηρεσίες. Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Στυλίδας και περιπολικό της Αστυνομίας. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του τραυματισμένου οδηγού και τον παρέδωσαν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω αξιολόγηση.

Δεν έχουν γίνει γνωστές επίσημες δηλώσεις για τα αίτια του ατυχήματος ούτε για το ακριβές εύρος των τραυμάτων του οδηγού. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από την αρμόδια υπηρεσία της Αστυνομίας.

Τοποθεσία: Είσοδος κοινότητας Μύλων, Ανατολική Φθιώτιδα.

Είσοδος κοινότητας Μύλων, Ανατολική Φθιώτιδα. Εμπλεκόμενο όχημα: αγροτικό, δύο επιβαίνοντες.

αγροτικό, δύο επιβαίνοντες. Επέμβαση: Πυροσβεστική – απεγκλωβισμός, ΕΚΑΒ – μεταφορά στο Κ.Υ. Στυλίδας.

Για τους κατοίκους της περιοχής, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής στις τοπικές επαρχιακές οδούς, ιδίως σε σημεία με περιορισμένη ορατότητα ή στενό οδόστρωμα. Σε παρόμοιες περιπτώσεις η άμεση ειδοποίηση της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ συμβάλλει στην ταχεία ανταπόκριση και στη μείωση των επιπτώσεων.

Υπηρεσία Ρόλος στην επέμβαση Πυροσβεστική (Στυλίδα) Απεγκλωβισμός, ασφάλιση χώρου ΕΚΑΒ Παροχή πρώτων βοηθειών, μεταφορά στο Κ.Υ. Αστυνομία Καταγραφή και διερεύνηση του τροχαίου

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή της Πελασγίας και των Μύλων καλούνται να δείχνουν αυξημένη προσοχή, να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να αποφεύγουν επικίνδυνους ελιγμούς. Σε περίπτωση που γίνουν μάρτυρες συμβάντος, η άμεση επικοινωνία με το 199 (Πυροσβεστική) και το 166 (ΕΚΑΒ) παραμένει κρίσιμη για την ταχεία βοήθεια.

Παρακολουθούμε την εξέλιξη της υπόθεσης και θα ενημερώσουμε εάν υπάρξουν επιπλέον επίσημες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές.