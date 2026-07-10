Αναβαθμίζονται τα ενοικιαζόμενα στη Μαγνησία — επενδύσεις, κόστος και προκλήσεις για το καλοκαίρι

Οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις των ενοικιαζόμενων στη Μαγνησία έχουν προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις υποδομών, ωστόσο η τουριστική σεζόν ξεκίνησε με συγκρατημένες προσδοκίες λόγω μειωμένης κίνησης τον Ιούνιο και αυξημένου λειτουργικού κόστους.

Αναβάθμιση αλλά και αυξημένο κόστος για τα ενοικιαζόμενα καταλύματα

Η εικόνα των ενοικιαζόμενων στην Μαγνησία έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Ξενώνων Μαγνησίας, Ευαγγελία Διανελλάκη. Στη χερσαία Μαγνησία λειτουργούν περίπου 400 καταλύματα τα οποία, όπως σημειώνει, αποτελούν κυρίως μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει σε υποδομές και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

«Έχουμε κερδίσει έδαφος εδώ και πολλά χρόνια. Πλέον υπάρχουν βίλες, αρχοντικά και σύγχρονες τουριστικές κατοικίες, ενώ αρκετά καταλύματα μπορούν να σταθούν επάξια απέναντι ακόμη και σε ξενοδοχειακές μονάδες»

Η μετάβαση από τα παραδοσιακά «rooms to let» σε βίλες, ανακαινισμένα αρχοντικά και σύγχρονα καταλύματα συνοδεύτηκε από συνεχή επένδυση αλλά και από αύξηση του λειτουργικού κόστους. Η συνέπεια αυτών των επιβαρύνσεων αποτυπώνεται στις τιμές διανυκτέρευσης, που σήμερα κυμαίνονται περίπου από 60 έως 260 ευρώ, με τις τιμές τη χειμερινή περίοδο να διαμορφώνονται υψηλότερα λόγω του ενεργειακού κόστους.

Παρά την αναβάθμιση, η φετινή σεζόν ξεκίνησε με χαμηλότερες προσδοκίες. Η πρόεδρος του συλλόγου τόνισε ότι ο Ιούνιος δεν εξέπληξε θετικά τον κλάδο: παράγοντες όπως οι πανελλαδικές εξετάσεις, η οικονομική πίεση των νοικοκυριών και η διεθνής αβεβαιότητα επηρέασαν τις κρατήσεις από την εγχώρια και ξένη αγορά. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι το καλοκαίρι θα κινηθεί τουλάχιστον στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς.

Τι σημαίνουν οι αλλαγές για τους κατοίκους της Μαγνησίας

Η αναβάθμιση του κλάδου έχει πολλαπλά τοπικά αποτελέσματα: αυξημένη απασχόληση εποχικού και μόνιμου χαρακτήρα, μεγαλύτερες απαιτήσεις σε υπηρεσίες τοπικών προμηθευτών και πιθανή ώθηση στην ανακαίνιση παλαιότερων κτιρίων. Παράλληλα, η άνοδος των τιμών και του κόστους λειτουργίας επιβαρύνει τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που στελεχώνουν τον κλάδο και μπορεί να επηρεάσει τις προσφερόμενες τιμές προς τον τελικό ταξιδιώτη.

Ποσότητα καταλυμάτων: περίπου 400 στη χερσαία Μαγνησία.

περίπου στη χερσαία Μαγνησία. Εύρος τιμών: περίπου 60–260 € ανά διανυκτέρευση.

περίπου ανά διανυκτέρευση. Προκλήσεις: αυξημένο ενεργειακό κόστος, μειωμένες κρατήσεις τον Ιούνιο.

Στοιχείο Πληροφορία Αριθμός καταλυμάτων ~400 Τιμές διανυκτέρευσης 60–260 € Κύριοι παράγοντες μείωσης κρατήσεων πανελλαδικές εξετάσεις, οικονομική πίεση, διεθνής αβεβαιότητα

Για τους κατοίκους της Μαγνησίας, η συνέχιση της επένδυσης στον κλάδο σημαίνει βελτίωση της τοπικής προσφοράς και πιθανή αύξηση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Ταυτόχρονα όμως απαιτείται προσοχή στην ισορροπία ανάμεσα στην αναβάθμιση και στη διατήρηση προσιτών τιμών που θα διατηρήσουν την επισκεψιμότητα, ειδικά σε περιόδους αβεβαιότητας.

Η επιτυχία του καλοκαιριού για τα ενοικιαζόμενα της Μαγνησίας θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των κρατήσεων μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, καθώς και από την ικανότητα των επιχειρηματιών να διαχειριστούν το αυξημένο κόστος χωρίς να υπονομεύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.