Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για 16 κλοπές δικύκλων σε έναν χρόνο

Τρεις ανήλικοι, 13, 15 και 17 ετών, ταυτοποιήθηκαν και σε έναν εξ αυτών ασκήθηκε δίωξη μετά από σύλληψη στους Διαβατούς, σε υπόθεση 16 κλοπών δικύκλων σε δήμους της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Συνεχιζόμενη έρευνα για συμμορία ανηλίκων στη δυτική Θεσσαλονίκη

Η Αστυνομία ανακοίνωσε την ταυτοποίηση τριών ανηλίκων, ηλικίας 13, 15 και 17 ετών, οι οποίοι φέρονται ότι συμμετείχαν σε συνολικά 16 κλοπές δικύκλων μικρού κυβισμού που σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα ενός έτους σε περιοχές των δήμων Δέλτα και Παύλου Μελά, στη Θεσσαλονίκη. Η δράση της συμμορίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εκτείνεται από τον περυσινό Μάρτιο έως τον ίδιο μήνα του τρέχοντος έτους.

Ο 15χρονος συνελήφθη σε οικισμό των Διαβατών, όπου και διαμένει, ενώ σε βάρος των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και εγκληματική συμμορία. Επιπλέον, η αστυνομική έρευνα κατέδειξε ότι ο συλληφθείς δεν είχε εκδώσει αστυνομική ταυτότητα, όπως όφειλε.

Αριθμός κλοπών: 16

Ηλικίες εμπλεκομένων: 13, 15, 17

Περιοχές δράσης: Δήμοι Δέλτα και Παύλου Μελά

Παράλληλα, η προανάκριση οδήγησε στη σύνταξη δικογραφιών κατά των μητέρων των ανηλίκων, ηλικίας 46, 39 και 46 ετών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η μία από τις μητέρες συνελήφθη επίσης λόγω εκκρεμών καταδικαστικών αποφάσεων που αφορούσαν απείθεια.

Στοιχείο Πληροφορία Αριθμός υποθέσεων 16 κλοπές δικύκλων Διάστημα δράσης Από Μάρτιο (πέρυσι) έως Μάρτιο (τρέχον έτος) Συλληφθείς 15χρονος σε οικισμό Διαβατών

Η υπόθεση αναδεικνύει ζητήματα ασφάλειας και εποπτείας σε γειτονικές συνοικίες της δυτικής Θεσσαλονίκης. Οι κάτοικοι των δήμων Δέλτα και Παύλου Μελά έχουν βιώσει επανειλημμένες κλοπές μικρών δίκυκλων, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για την προστασία της ιδιοκτησίας και την ανάγκη αποτελεσματικότερων μέτρων φύλαξης και πρόληψης.

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθεί εάν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι ή εάν τα κλεμμένα οχήματα διαπραγματεύτηκαν σε κύκλους μεταπώλησης. Οι τοπικές αρχές καλούνται να συνεργαστούν με τις γειτονιές για την ενίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με μέτρα προστασίας, καθώς και για την αυστηρότερη συμμόρφωση σε υποχρεώσεις όπως η έκδοση ταυτότητας για ανηλίκους όταν απαιτείται.

Η δικογραφία κατά των ανηλίκων και των μητέρων τους θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης αναφέρουν ότι δεν αποκλείονται περαιτέρω ενέργειες κατά τη διάρκεια της έρευνας.