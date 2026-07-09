Ανησυχία στη Λευκάδα μετά την αποκάλυψη ουκρανικού θαλάσσιου drone οπλισμένου με εκρηκτικά

Η ανεύρεση ουκρανικού θαλάσσιου drone κοντά στη Λευκάδα, φερόμενο οπλισμένο με 100 κιλά εκρηκτικών και με στόχο ρωσικό δεξαμενόπλοιο, πυροδότησε διπλωματικές αντιδράσεις και ανησυχίες για ενδεχόμενες επιπτώσεις στην ασφάλεια και τον τουρισμό της περιοχής.

Συναγερμός και διπλωματία μετά το περιστατικό στη θάλασσα της Λευκάδας

Η πρόσφατη αποκάλυψη ενός ουκρανικού θαλάσσιου drone κοντά στις ακτές της Λευκάδας, το οποίο σύμφωνα με δημοσιεύματα ήταν οπλισμένο με 100 κιλά εκρηκτικών, έφερε ξανά στο προσκήνιο ερωτήματα για την ασφάλεια στη θαλάσσια περιοχή και προκάλεσε διπλωματικές κινήσεις μεταξύ Αθήνας και Κιέβου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στόχος του drone φέρεται να ήταν ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο στη Μεσόγειο. Το γεγονός αυτό συνδέθηκε με τη δημόσια αντιπαράθεση που προκλήθηκε από τη φάρσα εις βάρος του Συμβούλου Ασφαλείας του Πρωθυπουργού και οδήγησε την Αθήνα να υποβάλει τρία διπλωματικά διαβήματα προς το Κίεβο.

«Οι Έλληνες θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη από τη Ρωσία και τον Πούτιν, όχι από την Ουκρανία»

Η ουκρανική πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες, υπερασπίστηκε το δικαίωμά της να επιχειρεί κατά ρωσικών στόχων σε ανοικτές θάλασσες, επικαλούμενη το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το δικαίωμα αυτοάμυνας. Ταυτόχρονα παραπέμφθηκε στη Συμφωνία Φιλίας του 1996 μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, η οποία προβλέπει διαβουλεύσεις σε περιπτώσεις που ανακύπτει απειλή για τη διεθνή ειρήνη.

Η ελληνική αντίδραση χαρακτηρίστηκε έντονη: ζητήθηκε από το Κίεβο συγγνώμη και διαβεβαιώσεις για μη επανάληψη συμβάντων που θα μπορούσαν να μετατρέψουν τη Μεσόγειο σε πεδίο ευρύτερων συγκρούσεων, με σαφείς ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό και στις θαλάσσιες μεταφορές.

Για τους κατοίκους της Λευκάδας, τα βασικά ερωτήματα είναι πρακτικά και άμεσα: ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία των ακτών και των σκαφών αναψυχής, πώς επηρεάζεται η ναυσιπλοΐα στην περιοχή και ποιο είναι το επίπεδο ενημέρωσης των τοπικών αρχών και των φορέων του τουρισμού. Μέχρι στιγμής, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς στην περιοχή.

Ασφάλεια: Ανάγκη ενίσχυσης της παρακολούθησης στη θαλάσσια ζώνη γύρω από τη Λευκάδα.

Ανάγκη ενίσχυσης της παρακολούθησης στη θαλάσσια ζώνη γύρω από τη Λευκάδα. Διπλωματία: Τρία διπλωματικά διαβήματα από την Ελλάδα προς το Κίεβο και αιτήματα για εξηγήσεις.

Τρία διπλωματικά διαβήματα από την Ελλάδα προς το Κίεβο και αιτήματα για εξηγήσεις. Τουρισμός: Κίνδυνος αρνητικών επιπτώσεων στην εικόνα της περιοχής, ειδικά σε περίοδο αιχμής.

Η εξέλιξη των διπλωματικών επαφών και οι εξηγήσεις που θα δοθούν από την ουκρανική πλευρά θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την περαιτέρω πορεία των γεγονότων. Τοπικοί φορείς και επιχειρηματίες στον τουριστικό κλάδο παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αναμένοντας σαφείς δηλώσεις και μέτρα εγγύησης ασφάλειας στη θαλάσσια περιοχή.

Στοιχείο Αναφερόμενη πληροφορία Είδος Θαλάσσιο drone Εντοπισμός Κοντά στη Λευκάδα Φερόμενο φορτίο 100 κιλά εκρηκτικών Στόχος Ρωσικό δεξαμενόπλοιο (στη Μεσόγειο) Διπλωματικές ενέργειες Τρία διαβήματα από την Ελλάδα προς το Κίεβο

Κάθε νέα πληροφορία για το περιστατικό θα επηρεάσει την τοπική καθημερινότητα και τις αποφάσεις των αρχών περί φύλαξης των θαλάσσιων διαδρόμων. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Λευκάδας πρέπει να αναμένουν επίσημες ενημερώσεις από τις αρμόδιες αρχές και να ακολουθούν οδηγίες ασφαλούς συμπεριφοράς στη θάλασσα, εφόσον εκδοθούν.