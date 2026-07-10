Άνοδος 10% στις κυβερνοεπιθέσεις τον Ιούνιο — αυξάνεται ο ρόλος του ransomware και του GenAI

Η Check Point αναφέρει αύξηση των επιθέσεων τον Ιούνιο του 2026, με τα ransomware σε μεγάλο κύμα και τους οργανισμούς να δέχονται κατά μέσο όρο 2.270 επιθέσεις την εβδομάδα. Η έκθεση προειδοποιεί για τους κινδύνους από τη χρήση Generative AI σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Οι κυβερνοεπιθέσεις παρουσίασαν ανοδική πορεία τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με την μηνιαία ανάλυση της Check Point Research. Η εταιρεία καταγράφει αύξηση 10% στις επιθέσεις σε σχέση με τον Μάιο και 17% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, με το ransomware να εντείνει την πίεση σε οργανισμούς και υποδομές.

Βασικά μεγέθη και στόχοι

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι οργανισμοί δέχονται κατά μέσο όρο 2.270 επιθέσεις την εβδομάδα. Οι επιθέσεις τύπου ransomware ανήλθαν σε 646 περιστατικά, αύξηση 33% σε ετήσια βάση. Οι πλέον στοχευμένοι κλάδοι ήταν:

Εκπαίδευση : 4.816 επιθέσεις ανά οργανισμό την εβδομάδα

: 4.816 επιθέσεις ανά οργανισμό την εβδομάδα Δημόσιος Τομέας : 2.836 επιθέσεις ανά οργανισμό την εβδομάδα

: 2.836 επιθέσεις ανά οργανισμό την εβδομάδα Τηλεπικοινωνίες: 2.835 επιθέσεις ανά οργανισμό την εβδομάδα

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Λατινική Αμερική εμφάνισε το υψηλότερο φορτίο με 3.501 επιθέσεις ανά οργανισμό την εβδομάδα. Η Ευρώπη σημείωσε άνοδο 22% και η Βόρεια Αμερική 14%, υποδεικνύοντας ότι η αύξηση είναι ευρεία και δεν περιορίζεται σε μία περιοχή.

Δείκτης Τιμή Μέσες επιθέσεις/εβδομάδα 2.270 Ransomware/εβδομάδα 646 Αύξηση vs Μάιος 10% Αύξηση vs Ιούνιος 2025 17%

«γενικευμένη επανεκκίνηση της κακόβουλης δραστηριότητας» — Όμερ Ντεμπίνσκι, Data Research Manager, Check Point Research

GenAI: νέος πολλαπλασιαστής κινδύνου

Η έκθεση θέτει στο επίκεντρο και τους κινδύνους που προκύπτουν από την ενσωμάτωση εργαλείων Generative AI στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Ειδικότερα, μία στις 26 εντολές που υποβλήθηκαν από εταιρικά δίκτυα σε εργαλεία GenAI περιείχε υψηλό κίνδυνο διαρροής ευαίσθητων δεδομένων. Επιπλέον, δραστηριότητα υψηλού κινδύνου εντοπίστηκε στο 85% των οργανισμών που χρησιμοποιούν συστηματικά τέτοια εργαλεία.

Η Check Point καλεί σε στρατηγική ασφάλειας με προτεραιότητα την πρόληψη («prevention-first») και στην αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία δικτύων, χρηστών, δεδομένων και AI workflows. Οι οργανισμοί πρέπει να επανεξετάσουν τις πολιτικές χρήσης GenAI, την παρακολούθηση εντολών και τις ρυθμίσεις αποκλεισμού ευαίσθητης πληροφορίας.

Για την Ελλάδα, όπου δημόσιοι φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελούν συχνά στόχο, τα ευρήματα της Check Point λειτουργούν ως ισχυρή προειδοποίηση: η αύξηση της κακόβουλης δραστηριότητας και η είσοδος νέων τεχνολογιών στα εσωτερικά δίκτυα απαιτούν άμεσες ενέργειες — από ενίσχυση υποδομών έως εκπαίδευση προσωπικού και έλεγχο των εργαλείων GenAI που χρησιμοποιούνται.

Η τάση που καταγράφεται δεν αφήνει χώρο για εφησυχασμό: η άνοδος των επιθέσεων και η μεταβολή των μεθόδων επιβεβαιώνουν ότι τα σχέδια αντιμετώπισης πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο, ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον απειλών.