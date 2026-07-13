Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και ευπαθείς ζώνες της Π.Ε. Κιλκίς για το επόμενο 24ωρο

Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς ενεργοποίησε έκτακτα μέτρα λόγω δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών: απαγόρευση διέλευσης και στάθμευσης σε καθορισμένες δασικές και αναψυκτικές περιοχές από 13/7 07:30 έως 14/7 07:30.

Έκτακτα μέτρα για την αντιπυρική προστασία στην Π.Ε. Κιλκίς

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς ανακοίνωσε την εφαρμογή προσωρινών περιορισμών κυκλοφορίας σε καθορισμένες δασικές και ευπαθείς περιοχές, μετά από αίτημα του Διοικητή της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς και σε εκτέλεση αποφάσεων του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.). Η απόφαση τίθεται σε ισχύ λόγω των αναμενόμενων δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών και προβλέπεται να διαρκέσει για 24 ώρες.

Η απαγόρευση αφορά τη χρονική περίοδο από τις 07:30 το πρωί της Δευτέρας 13 Ιουλίου 2026 έως τις 07:30 το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου 2026 και περιλαμβάνει τόσο τη διέλευση και την παραμονή προσώπων όσο και την κυκλοφορία οχημάτων στις παρακάτω περιοχές:

Λόφος Ηρώων της πόλης του Κιλκίς

της πόλης του Κιλκίς Περιοχή αναδασώσεων Μεταλλικού

Λόφος Αγίου Γεωργίου Κιλκίς

Κιλκίς Ευρύτερη περιοχή του Δάσους «Χιλίων Δέντρων» στη Δ.Ε. Μουριών

Δημοτικό Αλσύλλιο Αξιούπολης

Ευρύτερη περιοχή «Καταρρακτών Σκρα – Γαλάζιας Λίμνης» στην Τ.Κ. Σκρα του Δήμου Παιονίας

Παραμετροι Λεπτομέρειες Διάρκεια απαγόρευσης 13/7/2026 07:30 – 14/7/2026 07:30 Καλυπτόμενες περιοχές Λόφοι, αναδασώσεις, Δάσος «Χιλίων Δέντρων», Αλσύλλια, Καταρράκτες Σκρα Αρμόδια αρχή Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς – Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Λόφο του Αγίου Γεωργίου, όπου, παρά το ότι λειτουργούν η Μονή Αγίου Γεωργίου, το αναψυκτήριο «ΛΟΦΟΣ», το ανοικτό θέατρο και ο θερινός κινηματογράφος, απαγορεύεται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της απόφασης η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στα εξής σημεία:

Οδός Αλ. Παπαναστασίου, από τη συμβολή με την οδό 21ης Ιουνίου έως τη συμβολή με την οδό Ύδρας

Ρεύμα ανόδου της οδού Δημάρχου Σπύρου Αυγητίδη, από τη συμβολή με την οδό Ύδρας έως την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου

Και τα δύο ρεύματα της οδού Αλ. Παπαναστασίου, από τη συμβολή με την οδό Αγίου Γεωργίου έως τη συμβολή με την οδό Δημάρχου Σπύρου Αυγητίδη, καθώς και στην ανώνυμη οδό που οδηγεί στο γήπεδο τένις

Στην ανακοίνωση τονίζεται η σύσταση προς τους πολίτες για αυστηρή τήρηση της απόφασης και αποφυγή οποιασδήποτε χρήσης φωτιάς στην ύπαιθρο. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή φωτιά ή καπνός, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 199. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι υπηρεσίες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην επίσημη απόφαση (εξαιρέσεις περιγράφονται στο κείμενο της απόφασης).

Τι πρέπει να ξέρουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες

Η απόφαση εφαρμόζεται προληπτικά, στο πλαίσιο των μέτρων που προβλέπει το Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. σε περιόδους αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. Οι κάτοικοι των γειτονικών οικισμών, οι επιχειρήσεις αναψυχής και οι επισκέπτες σε περιοχές φυσικού κάλλους πρέπει να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους εκτός του παραπάνω χρονικού διαστήματος ή να επιλέξουν ασφαλείς εναλλακτικές διαδρομές. Επιπλέον, συνιστάται να αποφεύγεται το άσκοπο παρκάρισμα κοντά σε δασικές εισόδους και να τηρούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την άρση των περιορισμών.