Απεβίωσε ο επίτιμος Εισαγγελέας Αρείου Πάγου Ιωάννης Τέντες — η Κέρκυρα θρηνεί

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας ανακοίνωσε τον θάνατο του Ιωάννη Τέντε σε ηλικία 79 ετών. Η μακρά δικαστική του θητεία και η θέση του ως Εθνικός Συντονιστής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς αφήνουν βαθιά τοπικά αποτυπώματα.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας ανακοίνωσε τον θάνατο του επίτιμου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε, ο οποίος «έφυγε χτες από τη ζωή, σε ηλικία 79 ετών». Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, όπου ο εκλιπών θεωρούνταν εξέχουσα προσωπικότητα.

Σύντομη σταδιοδρομία

Ο Ιωάννης Τέντες εισήλθε στο δικαστικό σώμα το 1973 και το 2009 υπηρέτησε ως Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δικαστική υπηρεσία ανέλαβε την ανεξάρτητη θέση του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Ο Δικηγορικός Σύλλογος αναφέρει ότι διακρίθηκε για την αφοσίωση με την οποία υπηρέτησε τη δικαιοσύνη και ότι ήταν σεβαστός από τον νομικό κόσμο της χώρας.

Είσοδος στο δικαστικό σώμα: 1973

1973 Υπηρεσία ως Εισαγγελέας Αρείου Πάγου: Ιούλιος 2009

Ιούλιος 2009 Μεταγενέστερη θέση: Εθνικός Συντονιστής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Τοπικός αντίκτυπος

Η πορεία του Ιωάννη Τέντε συνδέθηκε στενά με την εικόνα της Κέρκυρας στον νομικό χώρο της χώρας. Η ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου τονίζει ότι με την υπηρεσία του έκανε «περήφανη την Κέρκυρα», ενώ εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγο και τα παιδιά του. Η απώλεια αναμένεται να βρει ανταπόκριση σε επαγγελματικούς και κοινωνικούς κύκλους του νησιού.

Στοιχεία και τιμές

Ο Σύλλογος σημειώνει ότι ο εκλιπών υπηρέτησε «με αφοσίωση την Ελληνική Δικαιοσύνη», φθάνοντας στο κορυφαίο αξίωμα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και αποχωρώντας με αναγνώριση και σεβασμό. Στην ανακοίνωση του Συλλόγου περιλαμβάνεται ευχή για «αιώνια μνήμη» και θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία 79 Είσοδος στο δικαστικό σώμα 1973 Εισαγγελέας Αρείου Πάγου Ιούλιος 2009

Η τοπική νομική κοινότητα αναμένεται να διοργανώσει εκδηλώσεις μνήμης και συλλυπητήρια, ενώ οι συνάδελφοι και φορείς που συνεργάστηκαν μαζί του θα εκφράσουν δημόσια το σεβασμό και την εκτίμησή τους. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας καλεί τα μέλη και τους πολίτες να σεβαστούν την ανακοίνωση και να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια.

Η απώλεια του Ιωάννη Τέντε αφήνει κενό στον νομικό βεληνεκές της Κέρκυρας και υπενθυμίζει τη δημόσια διάσταση της δικαστικής υπηρεσίας στην τοπική κοινωνία.