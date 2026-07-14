Λάρισα: Κλειστή αλλά διέλευση — η γέφυρα Παλαιόπυργου παραμένει επικίνδυνη μετά τον Daniel

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την κακοκαιρία Daniel, η γέφυρα στον Παλαιόπυργο παραμένει κατεστραμμένη και παρά την επίσημη απαγόρευση, οδηγοί συνεχίζουν να τη διασχίζουν, επιβαρύνοντας την ασφάλεια και τη σύνδεση των παραλιακών κοινοτήτων.

Κατάσταση και καθημερινές επιπτώσεις

Η γέφυρα στον Παλαιόπυργο της Π.Ε. Λάρισας, που υπέστη σοβαρές καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023, εξακολουθεί να φέρει εμφανή σημάδια και λειτουργικά προβλήματα σχεδόν τρία χρόνια μετά. Η καθίζηση τμημάτων της και η ουσιαστική «αποκοπή» της κατασκευής έχουν διακόψει τη σύνδεση ανάμεσα στις παραλιακές κοινότητες του Δήμου Τεμπών και του Δήμου Αγιάς, με συνέπεια οι διαδρομές που πριν ήταν θέμα λίγων λεπτών να απαιτούν πλέον μεγάλες παρακάμψεις μέσω της Εθνικής Οδού.

Παρά την επίσημη απαγόρευση κυκλοφορίας, πολίτες της περιοχής και επισκέπτες καταγράφονται να επιχειρούν τη διάβαση της γέφυρας με τα οχήματά τους, εκτιθέμενοι σε προφανή κίνδυνο. Όσοι δεν γνωρίζουν την κατάσταση αναγκάζονται να κάνουν οπισθοπορεία μόλις εντοπίσουν το κατεστραμμένο τμήμα, ενώ άλλοι ρισκάρουν για να κερδίσουν χρόνο.

Ορατά σημεία φθοράς και περιφερειακή εικόνα

Τα πρόσφατα βίντεο και φωτογραφικά στιγμιότυπα, που δημοσιεύθηκαν από τοπικές ιστοσελίδες, αποτυπώνουν το μέγεθος της φθοράς όχι μόνο στην γέφυρα του Παλαιόπυργου αλλά και στην γέφυρα στο ύψος της Αλεξανδρινής, όπου, όπως φαίνεται, μεγάλο τμήμα παρασύρθηκε από τα νερά το 2023. Η εικόνα αυτή διατηρείται και το φετινό καλοκαίρι, επιβαρύνοντας τόσο την τοπική μετακίνηση όσο και την τουριστική προσβασιμότητα των παραλιών.

«Η γέφυρα έχει υποστεί καθίζηση και έχει ουσιαστικά κοπεί στη μέση»

Αυτή η περιγραφή αντανακλά τα δημοσιευμένα σημεία της καταστροφής και εξηγεί γιατί η τοπική διασύνδεση παραμένει προβληματική. Η ανάγκη για επίσημη αποκατάσταση είναι προφανής προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής πρόσβαση και να αποφευχθούν κινδύνους για τους διερχόμενους.

Παλαιόπυργος : Κατεστραμμένη, καθίζηση τμημάτων, επισήμως κλειστή αλλά παρατηρούνται διελεύσεις.

: Κατεστραμμένη, καθίζηση τμημάτων, επισήμως κλειστή αλλά παρατηρούνται διελεύσεις. Αλεξανδρινή : Μεγάλο τμήμα παρασύρθηκε από τα νερά το 2023 — συνεχείς συνέπειες στις προσβάσεις.

: Μεγάλο τμήμα παρασύρθηκε από τα νερά το 2023 — συνεχείς συνέπειες στις προσβάσεις. Εθνική Οδός: Χρήση ως εναλλακτική, με μεγαλύτερες χρονοαποστάσεις μετακίνησης.

Συνέπειες για τους κατοίκους και τις μεταφορές

Η διακοπή της άμεσης σύνδεσης επιβαρύνει την καθημερινότητα των κατοίκων των παραλιακών κοινοτήτων, αλλά και των επιχειρήσεων που εξαρτώνται από την απρόσκοπτη πρόσβαση (τουρισμός, αλιεία, τοπικό εμπόριο). Επιπλέον, η ύπαρξη αυτοσχέδιων διελεύσεων αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων και θέτει την τοπική κοινωνία αντιμέτωπη με επιλογές μεταξύ χρόνου μετακίνησης και ασφάλειας.

Τοποθεσία Κατάσταση (2026) Γέφυρα Παλαιόπυργος Κατεστραμμένη, καθίζηση, επισήμως κλειστή Γέφυρα Αλεξανδρινής Μεγάλο τμήμα παρασύρθηκε από νερά το 2023

Η κατάσταση απαιτεί άμεση κινητοποίηση αρμοδίων για αξιολόγηση των κινδύνων, προτεραιοποίηση έργων αποκατάστασης και ενημέρωση των οδηγών για ασφαλείς διαδρομές. Μέχρι τότε, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να τηρούν την προσοχή και να αποφεύγουν αυτοσχέδιες διελεύσεις πάνω στις πληγωμένες γέφυρες.