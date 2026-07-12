Αποχαιρετισμός στο Σιδάρι: «Έφυγε» ο επίτιμος Εισαγγελέας Ιωάννης–Σπυρίδων Τέντες

Βαρύ πένθος στη Βόρεια Κέρκυρα για τον θάνατο του Ιωάννη–Σπυρίδωνα Τέντε, που συνδύασε μακρά δικαστική διαδρομή με ενεργή σχέση και έργα για το Σιδάρι.

Κύμα θλίψης και ευγνωμοσύνης για την προσφορά στο νησί

Η Βόρεια Κέρκυρα συνταράσσεται από την είδηση του θανάτου του Ιωάννη–Σπυρίδωνα Τέντε, επίτιμου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προσωπικότητας που ταυτίστηκε τόσο με την πορεία της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα όσο και με την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Σιδάρι. Η είδηση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους, που επισημαίνουν την προσήλωσή του στη δημόσια ζωή και τη συμβολή του σε έργα της περιοχής.

«Για το Σιδάρι δεν υπήρξε μόνο ένας κορυφαίος δικαστικός λειτουργός, υπήρξε ο δικός μας άνθρωπος»

Στη συλλυπητήρια ανακοίνωση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας ο δήμαρχος υπογραμμίζει το ήθος, την επιστημονική κατάρτιση και τη μακρόχρονη προσφορά του εκλιπόντος. Η τοπική ηγεσία αναφέρεται ειδικά στην εμπλοκή του σε πρωτοβουλίες που βελτίωσαν υποδομές της περιοχής, με πιο χαρακτηριστική αναφορά το έργο του βιολογικού καθαρισμού, όπου το κύρος και οι γνώσεις του αξιοποιήθηκαν προς όφελος του τόπου.

Ο θάνατος του κ. Τέντε προκαλεί τόσο συναισθηματική συγκίνηση όσο και προβληματισμό για το κενό που αφήνει στον δημόσιο βίο. Ως δημόσιος λειτουργός με υψηλές θεσμικές αρμοδιότητες, κράτησε επικοινωνία με τις ρίζες του και δεν απομακρύνθηκε από τα τοπικά ζητήματα — στοιχείο που επισημαίνουν πολλοί κάτοικοι του Σιδαρίου και της ευρύτερης περιοχής. Η απόδοση τιμής από τον Δήμο αναδεικνύει την ανάγκη διατήρησης της μνήμης και της παρακαταθήκης του.

Θέση: Επίτιμος Εισαγγελέας Αρείου Πάγου.

Επίτιμος Εισαγγελέας Αρείου Πάγου. Δημόσιος ρόλος: Εθνικός Συντονιστής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Εθνικός Συντονιστής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Τοπική συμβολή: Στήριξη έργων υποδομής στο Σιδάρι, μεταξύ αυτών έργο βιολογικού καθαρισμού.

Για τους κατοίκους της Βόρειας Κέρκυρας η απώλεια έχει άμεση διάσταση: χάνεται ένας κρίκος που μπορούσε να μεσολαβεί μεταξύ τοπικών αναγκών και εθνικών δομών. Η στάση του απέναντι σε θέματα του τόπου του και η σταθερή παρουσία του σε τοπικές πρωτοβουλίες λειτουργούσαν ως εγγύηση ότι ζητήματα όπως οι υποδομές και η προστασία του περιβάλλοντος θα αποκτούσαν μεγαλύτερη βαρύτητα σε κεντρικό επίπεδο.

Ρόλος Επίδραση Εισαγγελέας Αρείου Πάγου Ενίσχυση κύρους και θεσμικής παρουσίας Εθνικός Συντονιστής (Καταπολέμηση Διαφθοράς) Συνέχιση δημόσιας προσφοράς μετά την κορυφαία θεσμική καριέρα Τοπικός υποστηρικτής Προώθηση έργων υποδομής για το Σιδάρι

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να περιλαμβάνουν επίσημες δηλώσεις, λειτουργίες μνήμης και πιθανές τοπικές εκδηλώσεις για την τιμή της μνήμης του. Για τους κατοίκους, η σημαντικότερη πρακτική συνέπεια είναι η συνέχιση των έργων που εντάχθηκαν με τη δική του υποστήριξη, ώστε η προσφορά του να παραμείνει ορατή και ουσιαστική στην καθημερινότητα της περιοχής.

Η τοπική κοινωνία της Κέρκυρας αποχαιρετά ένα από τα πλέον διακεκριμένα τέκνα της, με τη βεβαιότητα ότι η παρακαταθήκη του θα παραμείνει ζωντανή στους θεσμούς και στην κοινότητα που υπηρέτησε επί δεκαετίες.