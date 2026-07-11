Αποζημίωση 79,3 εκατ. ευρώ για το ΣΔΙΤ Καλαμάτα–Πύλος–Μεθώνη πλήττει τα δημόσια ταμεία

Το υπουργείο Υποδομών ενέκρινε αποζημίωση έως <strong>79,3 εκατ. ευρώ</strong> προς την κοινοπραξία του έργου Καλαμάτα–Ριζόμυλος–Πύλος–Μεθώνη, μετά από παράταση της σύμβασης κατά <strong>450 ημέρες</strong>. Η εξέλιξη μεταφράζεται σε πρόσθετο κόστος για το δημόσιο και καθυστερήσεις στην παράδοση του οδικού άξονα.

Αναβολή, αποζημίωση και δημοσιονομικό κόστος

Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα, εγκρίθηκε αποζημίωση έως 79,3 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία ειδικού σκοπού «Πυλία Οδός» και τον κατασκευαστή του άξονα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, λόγω της παράτασης της σύμβασης κατά 450 ημέρες. Η εξέλιξη αυτή μετακυλίει για ακόμη μια φορά μέρος του κόστους στους φορολογούμενους και επηρεάζει άμεσα την εκτέλεση και τον χρονικό προγραμματισμό του έργου στην περιοχή.

Το έργο, υλοποιούμενο ως ΣΔΙΤ με ορίζοντα 30 ετών (εκ των οποίων 4 αφορούν την περίοδο κατασκευής), είχε υπογραφεί τον Απρίλιο του 2023 με αρχικό κόστος που, με ΦΠΑ, είχε εκτιμηθεί σε 312,23 εκατ. ευρώ. Η αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης είχε οριστεί για τις 21 Απριλίου 2027 και μετατέθηκε στις 14 Ιουλίου 2028.

Σύμφωνα με την απόφαση, η αποζημίωση συνδέεται κυρίως με την καθυστέρηση στην παράδοση των απαιτούμενων χώρων από το Δημόσιο για την εκτέλεση του έργου, γεγονός που το υπουργείο αναγνώρισε ήδη από το 2025. Το αρχικά διεκδικούμενο ποσό από τους αναδόχους ανερχόταν περίπου σε 130,5 εκατ. ευρώ, αλλά το τελικό εγκεκριμένο όριο είναι μειωμένο.

Παράταση σύμβασης: 450 ημέρες

Εγκεκριμένη αποζημίωση: έως 79,3 εκατ. ευρώ

Αρχική ημερομηνία παράδοσης: 21/4/2027 → Νέα: 14/7/2028

«Η αποζημίωση δεν θα δοθεί εφάπαξ. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται σταδιακά και εφόσον ο ανάδοχος προσκομίζει αναλυτικά παραστατικά, πιστοποιήσεις ορκωτών ελεγκτών και επιβεβαίωση των πραγματικών δαπανών».

Η απόφαση προβλέπει ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται τμηματικά, μετά από προσκόμιση αναλυτικών παραστατικών και πιστοποιήσεων από ορκωτούς ελεγκτές, ενώ το τελικό ποσό σε πολλές κατηγορίες θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές εξελίξεις μέχρι το τέλος της παράτασης. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στον περιορισμό υπερβολικών αξιώσεων, αλλά διατηρεί σημαντική δημοσιονομική επιβάρυνση.

Στοιχείο Αξία Εγκεκριμένη αποζημίωση 79,3 εκατ. € Αρχική απαίτηση αναδόχων περίπου 130,5 εκατ. € Αρχικός προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) 312,23 εκατ. € Παράταση 450 ημέρες

Για τους κατοίκους της Πύλου και της ευρύτερης περιοχής της Μεσσηνίας, η εξέλιξη σηματοδοτεί ότι η παράδοση του οδικού άξονα θα καθυστερήσει περαιτέρω, με επιπτώσεις στην πρόσβαση, στην τοπική οικονομία και στις μεταφορικές συνδέσεις. Παράλληλα, το προσθετό κόστος επιβαρύνει τον δημόσιο προϋπολογισμό, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη δημοσιονομική διαθεσιμότητα για άλλες τοπικές παρεμβάσεις υποδομής.

Η απόφαση του υπουργείου καταδεικνύει επίσης τις συστημικές αδυναμίες στη διαχείριση απαλλοτριώσεων και αδειοδοτήσεων, που συχνά μεταφράζονται σε πρόσθετο κόστος για το Δημόσιο και σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση σημαντικών έργων για την περιοχή.