Αστυνομικός τραυματίστηκε σε σύγκρουση με αγριογούρουνο στον άξονα Βόνιτσας–Λευκάδας

Αστυνομικός που κατευθυνόταν στη Λευκάδα με δίκυκλο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο σε παράδρομο προς τον κεντρικό άξονα Βόνιτσας–Λευκάδας. Φέρει κάταγμα στο χέρι και κακώσεις στα πλευρά, νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας και αναμένεται ορθοπεδική επέμβαση.

Σοβαρό αλλά ελεγχόμενο το περιστατικό τραυματισμού

Ένας αστυνομικός που μετέβαινε για ανάληψη υπηρεσίας στη Λευκάδα τραυματίστηκε το πρωί της Τρίτης, όταν συγκρούστηκε με αγριογούρουνο ενώ κινούνταν με το δίκυκλό του σε παράδρομο που οδηγεί στον κεντρικό οδικό άξονα Βόνιτσας–Λευκάδας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο οδηγός υπέστη κάταγμα στο χέρι και κακώσεις στα πλευρά. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου νοσηλεύεται και αναμένεται να υποβληθεί σε ορθοπεδικό χειρουργείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Πού και πώς συνέβη

Το συμβάν καταγράφηκε σε παράδρομο που συνδέεται με τον κύριο δρόμο Βόνιτσας–Λευκάδας, σε τμήμα με συχνή κίνηση εργαζομένων που μετακινούνται από και προς την Πάλαιρο και τη Λευκάδα. Ο δικυκλιστής βρέθηκε αιφνιδίως αντιμέτωπος με άγριο ζώο, με συνέπεια την πτώση στο οδόστρωμα και τον τραυματισμό του. Η ταχεία διακομιδή του στο νοσοκομείο της Λευκάδας συνέβαλε στην έγκαιρη αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Τι γνωρίζουμε για την υγεία του

Παράμετρος Κατάσταση Τραύματα Κάταγμα άνω άκρου, κακώσεις πλευρών Νοσηλεία Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας Επέμβαση Προγραμματισμένη ορθοπεδική Γενική εικόνα Σταθερή, χωρίς ανησυχία

Οδική ασφάλεια και παρουσία άγριων ζώων

Η εμφάνιση αγριογούρουνων σε οδικά δίκτυα της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου έχει καταγραφεί συχνότερα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε περιφερειακούς δρόμους και παραδρόμους κοντά σε φυσικές εκτάσεις. Για τους οδηγούς που κινούνται στον άξονα Βόνιτσας–Λευκάδας και στους γειτονικούς οδικούς συνδέσμους, η προσοχή αυξάνεται τις πρωινές και βραδινές ώρες, όταν η κίνηση άγριων ζώων είναι πιο πιθανή.

Μείωση ταχύτητας σε τμήματα με χαμηλή ορατότητα ή βλάστηση στα πρανή.

Συνεχής επιτήρηση του οδοστρώματος και των άκρων του δρόμου, ειδικά σε παράδρομους.

Ιδιαίτερη προσοχή για δικυκλιστές, όπου η απώλεια ισορροπίας μετά από αποφυγή εμποδίου μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Τοπικός αντίκτυπος και επόμενα βήματα

Το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση στο επαρχιακό δίκτυο που εξυπηρετεί καθημερινά εργαζόμενους και επισκέπτες της Λευκάδας και των γειτονικών περιοχών. Η ασφάλεια στις μετακινήσεις προς τη Λευκάδα, ειδικά σε περιόδους αυξημένης κίνησης, παραμένει στο επίκεντρο. Η παρακολούθηση της υγείας του τραυματία συνεχίζεται από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, ενώ η σταθερή του εικόνα καθησυχάζει.

Η ενημέρωση θα ανανεωθεί εφόσον προκύψουν νεότερα για την πορεία της υγείας του και τυχόν παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής για τον περιορισμό παρόμοιων συμβάντων.