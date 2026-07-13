ΔΕΥΑΚ ετοιμάζει πρόταση για αποκατάσταση του βιολογικού μετά τον «Daniel» με χρηματοδότηση έως 2 εκ.€

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ αποφάσισε την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα αποκατάστασης ζημιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, επικεντρώνοντας την αίτηση στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του βιολογικού, με αιτούμενη χρηματοδότηση έως 2.000.000€. Η ΔΕΥΑΚ διαθέτει επίσης μελέτη για συνολική αναβάθμιση προϋπολογισμού 10.000.000€.

Προτεραιότητα στην επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ έλαβε απόφαση να καταθέσει πρόταση στο πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών για αποκατάσταση υποδομών διαχείρισης αστικών λυμάτων που επλήγησαν από τον κυκλώνα «Daniel». Κύριο αντικείμενο της αίτησης θα είναι ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του βιολογικού καθαρισμού, ο οποίος υπέστη σοβαρές βλάβες κατά τη θεομηνία.

"Το βασικό στοιχείο της πρότασης που θα κατατεθεί είναι ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και προβλήματα που απορρέουν από αυτόν λόγω της πλημμύρας."

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΔΕΥΑΚ, υπάρχει διαθέσιμη μελέτη για μια ευρύτερη παρέμβαση που περιλαμβάνει αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και αντιπλημμυρική θωράκιση του βιολογικού, με συνολικό προϋπολογισμό 10.000.000€. Ωστόσο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Υπουργείου προβλέπει χρηματοδότηση ανά πρόταση μέχρι 2.000.000€, ποσό στο οποίο θα στοχεύσει η δημοτική επιχείρηση για την κάλυψη των άμεσων αναγκών.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των πρώτων αποζημιώσεων που δόθηκαν μετά την καταστροφή: στην ΔΕΥΑΚ είχαν καταβληθεί μόλις 500.000€, ποσό που, σύμφωνα με την επιχείρηση, δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες αποκατάστασης.

Αντικείμενο πρότασης: ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και βλάβες που προκλήθηκαν από την πλημμύρα.

Μέγιστο αιτούμενο κονδύλι ανά πρόταση: 2.000.000€ .

. Υφιστάμενη εκτενέστερη μελέτη για αναβάθμιση: προϋπολογισμός 10.000.000€.

Για τους κατοίκους της Καρδίτσας η εξέλιξη έχει πρακτικές συνέπειες: ο βιολογικός καθαρισμός εξυπηρετεί την αποχέτευση και τα επεξεργασμένα λύματα της πόλης· η αποκατάστασή του είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία και τη λειτουργία επιχειρήσεων που εξαρτώνται από τις δημοτικές υποδομές.

Η υποβολή της πρότασης ανοίγει τον δρόμο για άμεσες επισκευές που θα επιτρέψουν τη μερική ή πλήρη αποκατάσταση κρίσιμων λειτουργιών του βιολογικού. Παράλληλα όμως παραμένει το ζήτημα της χρηματοδότησης της συνολικής αναβάθμισης, που απαιτεί κεφάλαια πολλαπλάσια των κονδυλίων που προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ακολουθεί πίνακας με τα διαθέσιμα μεγέθη που ανέφερε η ΔΕΥΑΚ:

Στοιχείο Ποσό Χρηματοδότηση ανά πρόταση στο πρόγραμμα 2.000.000€ Έκτακτη χρηματοδότηση που έλαβε η ΔΕΥΑΚ μετά τη θεομηνία 500.000€ Μελέτη για συνολική αναβάθμιση βιολογικού 10.000.000€

Στις προσεχείς ημέρες αναμένεται η οριστικοποίηση της πρότασης και η υποβολή της στο Υπουργείο. Η τοπική κοινωνία και οι επιχειρήσεις θα παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, καθώς οποιαδήποτε καθυστέρηση ή μερική χρηματοδότηση μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια αποκατάστασης και την ποιότητα υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης στην περιοχή.

Η ΔΕΥΑΚ καλείται επίσης να διερευνήσει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για να καλύψει το υπόλοιπο της μελέτης των 10.000.000€, προκειμένου να διασφαλιστεί μόνιμη θωράκιση του βιολογικού έναντι μελλοντικών πλημμυρικών φαινομένων.