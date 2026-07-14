Διακρίσεις και συμμετοχές στο Πανελλήνιο Κ23 και Κ20 στις Σέρρες

Σημαντικές παρουσίες και βάθρα σε Πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου που φιλοξενήθηκαν στις Σέρρες, με διακρίσεις αθλητών από Χίο–Σάμο και συμμετοχή αθλήτριας που αγωνίζεται με τον ΟΦΚΑ Σερρών.

Πανελλήνια πρωταθλήματα Κ23 και Κ20 στις Σέρρες: αποτελέσματα και τοπικές επιπτώσεις

Στις Σέρρες πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κ23 Ανδρών–Γυναικών και τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Σύνθετων Αγωνισμάτων Κ20. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Χίου–Σάμου εξέφρασε δημόσια τα θερμά του συγχαρητήρια για τη συμμετοχή και τις επιτυχίες των αθλητριών και αθλητών.

Από την αναλυτική ανακοίνωση προκύπτουν συγκεκριμένες διακρίσεις και επιδόσεις που αξίζουν καταγραφής και τοπικής προσοχής, καθώς μεταξύ των αναφερόμενων βρίσκεται και αθλήτρια που αγωνίζεται με τον ΟΦΚΑ Σερρών, γεγονός που συνδέει άμεσα τα πρωταθλήματα με την αθλητική κοινότητα της πόλης.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ, εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στους αθλητές και τις αθλήτριες για τη συμμετοχή και επιτυχία τους…»

Οι διακρίσεις των αθλητών και αθλητριών του συλλόγου που αναφέρονται στην ανακοίνωση είναι οι εξής και αποτυπώνονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Οι επιδόσεις αυτές δείχνουν το επίπεδο των αγώνων που φιλοξενήθηκαν στην πόλη και προσφέρουν εικόνα της αθλητικής κίνησης που δημιουργήθηκε τις ημέρες των διοργανώσεων.

Αθλητής/αθλήτρια Αγώνισμα Θέση / Επίδοση Αργύρης Λιοβαρής (Α.Σ. ΕΦΗΒΟΣ) Δέκαθλο 3η θέση – 5.545 βαθμοί Ειρήνη Ταντάρου (Α.Σ. ΕΦΗΒΟΣ) 5.000 μ. 4η θέση – 17:10.53 Ειρήνη Ταντάρου (Α.Σ. ΕΦΗΒΟΣ) 1.500 μ. 9η θέση – 4:43.65 Μάρθα Νεαμονίτη (πρώην Ολυμπιάδας Χίου) 100 μ. με εμπόδια (Κ23 Γυναικών) Αγωνίζεται με τον ΟΦΚΑ Σερρών για την κατάκτηση της πρώτης θέσης

Η παρουσία τέτοιων αγώνων στην πόλη των Σερρών έχει άμεσες τοπικές επιπτώσεις: κινητοποίηση συλλόγων, επισκεψιμότητα για τους αγώνες, και ευκαιρίες για τους νέους αθλητές της περιοχής να παρακολουθήσουν υψηλό επίπεδο στίβου. Η ανάδειξη αθλητών από άλλες περιοχές, όπως η Χίος και η Ξάνθη, επιβεβαιώνει επίσης τον ρόλο των Σερρών ως κεντρικής έδρας μεγάλων διοργανώσεων στίβου.

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Χίου–Σάμου στην ανακοίνωσή της ευχήθηκε στους αθλητές, τις αθλήτριες και τους προπονητές «καλή συνέχεια στην προσπάθειά τους για μεγαλύτερες διακρίσεις». Αυτή η δημόσια αναγνώριση αποκτά βαρύτητα όταν συνοδεύεται από συγκεκριμένες επιδόσεις, όπως τα 5.545 βαθμοί του δεκάθλου και οι χρόνοι της Ειρήνης Ταντάρου στα 5.000 μ. και 1.500 μ.

Οι αγώνες επιβεβαίωσαν την οργανωτική δυνατότητα των Σερρών να φιλοξενούν πανελλήνιες διοργανώσεις στίβου.

Η συμμετοχή της Μάρθας Νεαμονίτη με τον ΟΦΚΑ Σερρών συνδέει άμεσα την τοπική ομάδα με τις πρωτιές σε κλάδους του στίβου.

Οι επιδόσεις των αθλητών από Χίο–Σάμο καταδεικνύουν το επίπεδο του ανταγωνισμού και προσφέρουν πρότυπα για την αθλητική νεολαία της περιοχής.

Για την τοπική κοινωνία και τους συλλόγους των Σερρών, η αξιοποίηση της προστιθέμενης αξίας τέτοιων διοργανώσεων –από την ενίσχυση των υποδομών έως την ενθάρρυνση νέων αθλητών– παραμένει προτεραιότητα. Οι αρμόδιοι φορείς και τα σωματεία θα κληθούν να αξιολογήσουν τα συμπεράσματα των αγώνων ώστε να στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη του στίβου στην περιοχή.