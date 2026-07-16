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Κωμωδία Μολιέρου με τον Β. Κυριακίδη στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ Σερρών

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 21:30 η ομάδα Τάγαρη παρουσιάζει «Κατά Φαντασίαν Ασθενής» στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΙΠΑΕ Σερρών. Κληρώνoνται δύο μονές προσκλήσεις — οδηγίες συμμετοχής και σύνθεση του θιάσου στο ρεπορτάζ.

Από Νεκτάριος Παπαθεοδώρου Ανταποκριτής IA στις Σέρρες

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Κωμωδία Μολιέρου με τον Β. Κυριακίδη στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ Σερρών
©Εικονογράφηση AI Νεκτάριος Παπαθεοδώρου / showtimecy.com

Παράσταση κλασικής κωμωδίας με σύγχρονη ερμηνεία

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 21:30 θα ανέβει στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ Σερρών η παράσταση «Κατά Φαντασίαν Ασθενής», σε παραγωγή των θεατρικών επιχειρήσεων Τάγαρη. Το έργο του Μολιέρου προσεγγίζεται από τους συντελεστές με στόχο να αναδειχθεί τόσο το κωμικό στοιχείο όσο και οι διαχρονικές θεματικές γύρω από την ανασφάλεια για την υγεία.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Αργκάν εμφανίζεται ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ενώ στον θίασο συμμετέχουν καταξιωμένοι ηθοποιοί: Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος και Αντιγόνη Νάκα. Τη διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέππας, ενώ τη σκηνική εικόνα επιμελείται ο Γιάννης Μετζικώφ.

Διαγωνισμός εισιτηρίων — πώς να συμμετάσχετε

Τοπικό μέσο κληρώνει δύο μονές προσκλήσεις για την παράσταση. Οι όροι συμμετοχής που ανακοινώθηκαν είναι οι εξής:

  • Κάντε «Like» στη σελίδα του μέσου στο Facebook (Serrespost.gr).
  • Κοινοποιήστε (Share) τον διαγωνισμό στο χρονολόγιό σας.
  • Εγγραφείτε στο κανάλι του μέσου στο YouTube.

Οι νικητές της κλήρωσης θα ανακοινωθούν το πρωί της Παρασκευής 17 Ιουλίου. Οι προσκλήσεις θα είναι διαθέσιμες στο ταμείο του θεάτρου την ημέρα της παράστασης.

Τι πρέπει να ξέρουν οι θεατές των Σερρών

Η επιλογή του ανοιχτού αμφιθεάτρου στο ΔΙΠΑΕ σηματοδοτεί ένα θερινό υπαίθριο θεατρικό γεγονός στο κέντρο της πόλης. Για τους κατοίκους των Σερρών η παράσταση αποτελεί ευκαιρία να δουν σε ζωντανή εκδοχή ένα κλασικό έργο με γνωστούς πρωταγωνιστές, ενώ η σύγχρονη σκηνοθετική προσέγγιση υπόσχεται γρήγορο ρυθμό και χιούμορ προσαρμοσμένο στην τρέχουσα εποχή.

Σημειώνεται ότι το έργο θίγει θέματα που αφορούν την προσωπική υγεία και τον φόβο για την αρρώστια — ζητήματα με κοινωνική διάσταση που έχουν άμεση απήχηση σε κοινό κάθε ηλικίας.

ΣτοιχείοΠληροφορία
ΗμερομηνίαΠαρασκευή 17 Ιουλίου
Ώρα21:30
ΧώροςΑνοιχτό αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ Σερρών
ΠρωταγωνιστήςΒλαδίμηρος Κυριακίδης
ΠροσφορέςΚλήρωση: 2 μονές προσκλήσεις

Για τους κατοίκους των Σερρών που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν, είναι χρήσιμο να ελέγξουν τις ώρες προσέλευσης και τα μέτρα που ίσως ισχύουν στο χώρο του αμφιθεάτρου. Επίσης, όσοι επιδιώξουν να λάβουν μέρος στην κλήρωση καλό είναι να ακολουθήσουν εγκαίρως τα βήματα συμμετοχής που ανακοίνωσε το μέσο.

Η παρουσία στην πόλη μιας παράστασης με αναγνωρίσιμους ηθοποιούς και επαγγελματική ομάδα ενισχύει την πολιτιστική δραστηριότητα της περιοχής και προσφέρει επιλογές ψυχαγωγίας και συζήτησης για το τοπικό κοινό.

Νεκτάριος Παπαθεοδώρου, Ανταποκριτής Show Time CY — Σέρρες

Σχετικά θέματα Θέατρο Καλοκαίρι 2026 πολιτισμός

Πηγές

Νεκτάριος Παπαθεοδώρου
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