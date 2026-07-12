Δημοπρασία εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη Σέρρες: προσφορές για έκταση 4.001 τ.μ. στο Βαλτερό

Ο Δήμος Ηράκλειας προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στο Βαλτερό, 4.001 μ2, με σκοπό την ανέγερση γεωργικών αποθηκών. Η πρώτη συνεδρίαση ορίζεται για τις 14 Ιουλίου 2026 στις 09:00 στο Δημαρχείο Ηράκλειας.

Σε δημοπρασία αγροτικό οικόπεδο στο Βαλτερό

Ο Δήμος Ηράκλειας προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Βαλτερού. Η έκταση που τίθεται σε εκμίσθωση είναι 4.001 m2 και ο σκοπός της εκμίσθωσης είναι η ανέγερση γεωργικών αποθηκών. Η μίσθωση θα γίνει για 25 έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ημερομηνία πρώτης συνεδρίασης: 14 Ιουλίου 2026

Ώρα: 09:00

Τόπος: Δημαρχείο Ηράκλειας

Τηλέφωνο πληροφοριών: 2325350149

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων με φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία. Στους ενδιαφερόμενους διατίθενται αντίγραφα των όρων εκμίσθωσης και περαιτέρω πληροφορίες στο Δημαρχείο Ηράκλειας.

«Ο Δήμαρχος Ηράκλειας, Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης διακηρύττει ότι την προσεχή 14 Ιουλίου 2026 και ώρα 9 το πρωί βγαίνει σε δημοπρασία αγροτεμάχιο στην Τοπική Κοινότητα Βαλτερού, συνολικής έκτασης 4001 m2 με σκοπό την ανέγερση γεωργικών αποθηκών.»

Σημειώνεται ρητά ότι, σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν αποδώσει αποτέλεσμα (αποβεί άκαρπη), η διαδικασία θα επαναληφθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Οι όροι της δημοπρασίας, καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ορίζονται στο αντίγραφο που διατίθεται στο Δημαρχείο.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Τοπική Κοινότητα Βαλτερού, Δήμος Ηράκλειας Έκταση 4.001 m2 Σκοπός Ανέγερση γεωργικών αποθηκών Διάρκεια μίσθωσης 25 έτη Πρώτη ημερομηνία δημοπρασίας 14/07/2026, 09:00 Επαναληπτική (αν άκαρπη) 16/07/2026, 09:00

Η προκήρυξη αποτελεί ευκαιρία για παραγωγούς και επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα της περιοχής, που επιδιώκουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή υποστήριξης γεωργικών δραστηριοτήτων. Ο τρόπος διεξαγωγής (φυσική, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία) απαιτεί παρουσία ή νόμιμη αντιπροσώπευση των ενδιαφερόμενων την ημέρα και ώρα που ορίζονται.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και για την απόκτηση των όρων εκμίσθωσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δημαρχείο Ηράκλειας ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2325350149.